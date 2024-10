Presidente do Barcelona afirma que rejeitou proposta de R$ 1,5 bilhão por Yamal

Vale lembrar que o espanhol tem uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros no contrato com clube culé e renovou até 2026. A diretoria do Barça pretende estender o compromisso por pelo menos até 2030.

Com apenas 17 anos, Lamine Yamal tem encantado o mundo e assumido cada vez mais responsabilidades tanto no Barcelona, quanto com a camisa da Espanha. Após o título da Eurocopa, em que foi um dos protagonistas, o atleta agora herdou a camisa 10 da Fúria nesta Data Fifa, visto que Dani Olmo está lesionado.