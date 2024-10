Barcelona vai usar marca do Coldplay no El Classico, diante do Real Madrid

O Barcelona irá homenagear a banda Coldplay no jogo contra o Real Madrid, que acontece no próximo dia 26 de outubro. Assim, a equipe catalã estampará o nome da banda britânica no uniforme no duelo pela liderança da La Liga, no Santiago Bernabéu.

O clube, aliás, tem feito constantemente essas práticas desde a temporada 2022/23, quando passou a ter o Spotify como principal patrocinador. Dessa forma, já homenageou Drake, Rosalía, Karol G e Rolling Stones. A relação com o Coldplay, porém, vem de longa data. Afinal, o hit ‘Viva La Vida’ se tornou um cântico da torcida nas últimas décadas. Com isso, A parceria também inclui o lançamento de uma série limitada de produtos, como camisetas e moletons, disponível para os fãs. Por fim, o clube irá estampar o logotipo da banda na área nobre do uniforme, pouco abaixo do escudo. Além disso, abriu venda do material, que passa a ser comercializado nesta sexta-feira (17). O time feminino também usará o uniforme especial em um jogo contra o Eibar, em 2 de novembro. Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona) Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.