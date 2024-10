Treino aberto do Vasco tem apoio antes de jogo decisivo pela Copa do Brasil

Para tentar uma aproximação ainda maior com a torcida, o Vasco realizou, nesta sexta-feira (18), um treino aberto para os torcedores, em São Januário, na véspera do jogo decisivo contra o Atlético pela semifinal da Copa do Brasil. A atividade contou com clima de festa e apoio dos, aproximadamente, 10 mil presentes.

Mesmo com a derrota para o São Paulo, na última quarta-feira (16), no Brinco de Ouro, pelo Brasileirão, os torcedores demonstraram total apoio na arquibancada. O grito de Vasco é “o time da virada” foi ecoado na Colina, assim como “amanhã é guerra”.

O treino

Inicialmente, os jogadores fizeram aquecimento com o famoso bobinho no centro do gramado. Em seguida, houve atividade separada dos atletas, com cruzamentos e também finalizações. Além disso, atividade com campo reduzido.

Recuperando de lesão, Paulinho, Jair e Victor Luís treinaram à parte do elenco. O meio-campista, aliás, foi muito saudado pela torcida, enquanto corria em volta do campo. Eles, afinal, já treinam com bola.

Por fim, os jogadores saudaram a torcida pela presença. O elenco deu volta no gramado para saudar os torcedores e ainda tirou foto com os torcedores.

Depois da saída dos atletas para o vestiário, o presidente Pedrinho apareceu no campo e também recebeu apoio dos presentes no estádio.





Jogo do ano

Vasco e Atlético se enfrentam no sábado (19), às 18h30, também no Caldeirão cruz-maltino, pelo jogo de volta da semifinal. Caso vença por dois ou mais gols, o Gigante da Colina avança de maneira direta à final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.