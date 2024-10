Na luta pelo acesso, Amazonas fecha acordo com Fatal Model

A Fatal Model, principal plataforma de anúncios para acompanhantes do Brasil, divulgou nesta sexta-feira (18) a parceria com o Amazonas FC. O patrocínio será válido até o final da participação do time na Série B deste ano. A marca estampará a barra traseira da camisa e a parte traseira dos shorts dos jogadores.

Os investimentos mais contundentes do site no futebol nacional aconteceram, principalmente, nos últimos dois anos, estando presente – apenas em 2024 – em outras equipes de todas as principais divisões do Campeonato Brasileiro, torneios estaduais (Campeonatos Carioca e Gaúcho), nacionais (Séries A e B) e até em jogos da Seleção Brasileira, com placas de publicidade.

O Vitória, atualmente na Série A, foi um dos primeiros a aderir à parceria em 2023. Desde então, conquistou o Campeonato Baiano, o título da Série B e o acesso ao Brasileirão, completando o centésimo jogo com a marca em outubro.

No Amazonas, além do patrocínio, a empresa irá distribuir 100 camisas do clube para torcedores e ampliará a visibilidade nacional da marca, apoiando clubes de 4 das 5 Regiões do Brasil, com o acréscimo da Região Norte.

“É um orgulho para nós estampar em nosso uniforme uma marca tão importante como a Fatal Model. Temos a convicção de que o início dessa parceria nos abre um leque de possibilidades a nível nacional, além de ser uma receita importante para a reta final da temporada”, explicou o presidente do Amazonas, Weslley Couto.

Amazonas sonha com um acesso inédito

Neste momento, o Amazonas ocupa o meio da tabela da Série B, com 42 pontos em 30 partidas disputadas. Em caso de acesso, será o clube mais jovem da história a disputar o principal torneio do futebol brasileiro.

Nina Sag, porta-voz da Fatal Model, também exaltou a nova parceria: “Respeito, dignidade e segurança. Esse é nosso lema, e os clubes que acreditam em nosso projeto vencem o preconceito, aumentam as receitas e também contribuem para que milhares de acompanhantes possam trabalhar com independência e autonomia”.

A estreia oficial do novo patrocínio no uniforme do Amazonas será nesta sexta-feira, 18. A equipe encara o Avaí, na Arena da Amazônia, às 21h30, válido pela 32ª rodada da Série B.

