Guilherme liga alerta com defesa do Santos: ‘Não jogamos sozinhos’

O sistema defensivo virou uma dor de cabeça no Santos. Não só para os jogadores do setor e a comissão técnica, mas quem atua no ataque também. O atacante Guilherme falou sobre o momento delicado da defesa santista, ressaltando o equilíbrio entre o trabalho dos adversários e as dificuldades enfrentadas pelo Peixe nos últimos jogos.

“Durante todo o ano a gente tomou poucos gols, essa que é a verdade. E acaba também que a gente precisa entender o lado dos adversários. A gente não joga sozinho, a gente precisa também enaltecer o trabalho do outro lado. Claro que a gente tem que olhar pra nós, as dificuldades que a gente enfrenta dentro de campo. Contra a Chapecoense, foi mais um jogo em que a gente enfrentou essas dificuldades e tomamos os gols. Mas eu não posso vir aqui dizer que há problemas. Do outro lado também existem jogadores com qualidade, independente de qualquer coisa. Mas é algo que tem que ser acertado”, disse Guilherme.

Assim, o atacante também ressaltou a experiência do grupo para sair desse momento complicado. Além disso, o jogador quer o elenco focado para colocar o Santos de volta ao seu ”lugar de direito”.

“A gente sabe que a gente é um grupo muito experiente. Tomamos poucos gols durante a temporada inteira, o Paulista e a Série B. Esses últimos jogos a gente tomou números de gols que nós não estávamos tomando durante o ano. Mas é continuar trabalhando, não tem que ficar apontando o dedo. A gente nunca fez isso. Vamos continuar trabalhando como sempre foi, independente do que digam fora ou não digam, isso também pouco importa. O importante é preocupar com o Santos, para que a gente logo coloque o Santos no devido lugar”, finalizou.

O momento complicado da defesa do Santos

Nas últimas três rodadas da Série B, o Peixe sofreu oito gols e foi derrotado em duas oportunidades. O revés contra a Chapecoense nesta quarta-feira (16/10), fora de casa, só ressaltou os problemas na defesa do Alvinegro Praiano.

Para efeito de comparação, antes das últimas três rodadas da Série B, o Santos tinha a melhor defesa da competição. O Peixe tinha uma média de 0,68 gols sofridos por partida. Duas semanas depois, a equipe agora possui a sétima defesa da Segunda Divisão, com uma média de 0,88 gols por jogo.

Restam seis jogos para o Santos na Série B. A equipe está bem posicionada para voltar à elite do futebol nacional, mas o título pode ficar em xeque. Afinal, o Peixe pode perder a liderança, caso o Novorizontino bata o Mirassol no sábado.

