PSG x Strasbourg: onde assistir, escalações e arbitragem

Após perder a liderança para o Monaco, o Paris Saint-Germain volta a campo neste sábado (19), às 16h (de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Francês. Assim, o PSG tenta retomar a ponta da tabela e seguir com a invencibilidade na competição nacional diante do Strasbourg, no Parque dos Príncipes.

Strasbourg

No momento, os comandados de Luis Enrique somam 17 pontos, dois a menos que o líder Monaco. Os visitantes, aliás, têm 10 pontos, na sétima colocação e tentam entrar no G4.

Onde assistir

A partida deste sábado (19) terá a transmissão da CazéTV.

Como chega o PSG

A equipe parisiense chega para partida com três desfalques: o centroavante Gonçalo Ramos, o zagueiro Lucas Hernández e o zagueiro Presnel. Apesar disso, o técnico Luis Enrique tenta fazer valer o fator casa para se recuperar do empate por 1 a 1 com o Nice, fora de casa, antes da Data-Fifa. Por outro lado, Marquinhos, Beraldo e Willian Pacho estiveram envolvidos com suas respectivas seleções, mas devem ser relacionados.

Como chega o Strasbourg

O técnico Liam Rosenior. não poderá contar com uma série de atletas para o duelo. Assim, entre eles, estão Bellaarouch, Sahi Dion, Lukovic, Wiley, Senaya, Sarr, Delaine, Guela Doué, Doukouré. Dessa forma, os três primeiros cumprem suspensão, o restante está no departamento médico.

PSG X STRASBOURG

8ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: 19/10/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves (Fabián Ruiz); Dembélé, Asensio e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

STRASBOURG: Petrovic; Mwanga, Sow, Sylla e Diego Moreira; Lemaréchal e Andrey Santos; Bakwa, Diarra e Nanasi; Emegha.Técnico: Liam Rosenior.

Árbitro: Jérémy Stinat

VAR: Benoît Bastien



