Brasileiros brilham, e Al-Hilal segue irresistível no Campeonato Saudita

O Al-Hilal contou com a inspiração dos brasileiros para conquistar a sétima vitória no Campeonato Saudita. Nesta sexta-feira (18), venceu em casa o Al-Fayha por 3 a 0. O atacante Marcos Leonardo abriu o placar do jogo, que contou com assistências de Renan Lodi e Malcom. Al Dawsari e Al Qahtani completaram o marcador. A equipe do técnico Jorge Jesus segue sem poder contar com Neymar, em recuperação de grave lesão no joelho.

O resultado mantém o Al-Hilal com 100% de aproveitamento após sete jogos e 21 pontos, na liderança isolada da competição.

O time treinado por Jorge Jesus volta a jogar na próxima segunda-feira (21), quando enfrenta o Al Ain, pela Champions League da Ásia. A partida pode marcar o retorno de Neymar aos campos após um ano lesionado. Afinal, o brasileiro não foi inscrito no Campeonato Saudita e pode ganhar ritmo de jogo pelo torneio continental.

Desde o princípio, o Al-Hilal dominou o jogo, com boa troca de passes. Assim, abriu o placar logo aos cinco minutos, após assistência de Renan Lodi para Marcos Leonardo. O atacante, revelado pelo Santos, quase ampliou. Malcom também teve sua chance, mas carimbou a trave.

Na segunda etapa, o time da casa liquidou o jogo. As 20 minutos, João Cancelo cruzou para Al Dawsari ampliar. Em seguida, foi a vez de Malcom fazer boa jogada em contragolpe e rolar para Al Qahtani fechar o marcador.

