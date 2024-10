Bayern de Munique x Stuttgart: onde assistir e escalações

O Bayern recebe o Stuttgart neste sábado (19 de outubro), às 13h30, em confronto válido pela 7ª rodada da Bundesliga 24/25. A partida será realizada no Allianz Arena, em Munique, e promete ser um duelo emocionante entre duas equipes que vêm se destacando no campeonato alemão.

O Bayern, afinal, lidera a competição com 14 pontos, fruto de quatro vitórias e dois empates em seis jogos. A equipe bávara ostenta o melhor ataque da Bundesliga, com 20 gols marcados, e busca manter sua invencibilidade no campeonato. Já o Stuttgart ocupa a 8ª posição na tabela, com nove pontos. A equipe visitante, aliás, tem mostrado um bom desempenho ofensivo, com 15 gols marcados, mas busca melhorar sua defesa, que já sofreu 11 gols.

Onde assistir

A partida entre Bayern de Munique e Stuttgart, aliás, terá a transmissão da CazéTV e Onefootball.

Como chega o Bayern de Munique

O Bayern de Munique vem de três resultados abaixo do esperado. Para este sábado em casa, Kompany tem uma longa lista de desfalques e dúvidas: os laterais Sacha Boey e Josip Stanisic, além do volante Arijon Ibrahimovic e do zagueiro japonês Hiroki Ito seguem fora. Já o francês Upamecano e o atacante Harry Kane saíram com dores do jogo em Frankfurt e sequer participaram da Data-Fifa com suas respectivas seleções.

Como chega o Stuttgart

Por outro lado, o Stuttgart não contará com os atacantes Justin Diehl e Chris Fuhrich e com o zagueiro Dan-Axel Zagadou, lesionados. Os zagueiros Anthony Rouault e Leonidas Stergiou e o atacante Luca Raimund, afinal, são dúvidas para a partida.

BAYERN DE MUNIQUE x STUTTGART

Campeonato Alemão – 7ª rodada

Data-Hora: 19/10/2024 (sábado), às 13h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Onde assistir: CazéTV e Onefootball

BAYERN DE MUNIQUE: Manuel Neuer; Raphael Guerreiro, Eric Dier, Min-jae Kim e Alphonso Davies; Kimmich, Pavlovic e Michael Olise; Serge Gnabry, Leroy Sané e Harry Kane (Mathys Tel). Técnico: Vicent Kompany.

STUTTGART: Alexander Nubel; Anrie Chase, Anthony Rouault e Julian Chabot; Jamie Leweling, Enzo Millot, Atakan Karazor, Angelo Stiller e Maximilian Mittelstadt; Deniz Undav e El Bilal Touré (Ermedin Demirovic). Técnico: Sebastian Hoeness.

