Cristiano Ronaldo marca no fim e garante vitória do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo provou mais uma vez que é decisivo para o Al-Nassr. Com gol de pênalti nos acréscimos, o português garantiu mais um triunfo no Campeonato Saudita, agora sobre o Al-Shabab, por 2 a 1. Laporte fez o outro, com Al Hassan, contra, fazendo o de honra.

O resultado fez o Al-Nassr assumir provisoriamente a segunda colocação da competição, com 17 pontos, a quatro do líder Al-Hilal, que segue 100% ao também vencer na rodada. Já o Al-Shabab segue, por ora, na quarta colocação, com 12.

Na próxima rodada, o Al-Shabab volta a campo na quinta-feira (24), quando vista o Al-Orubah. Já o Al-Nassr entra em campo no dia seguinte para enfrentar, também fora de casa, o Al-Kholood.

Os gols do triunfo saíram apenas no segundo tempo. De cabeça, Laporte abriu o placar para o Al-Nassr aos 24 minutos. Mané poderia ter colocado a equipe em vantagem, mas seu gol foi anulado por impedimento. Aos 45, Al Hassan, contra, deixou tudo igual. Quando parecia que o placar ficaria empatado, Cristiano Ronaldo bateu pênalti e garantiu a vitória.

Aos 57 minutos, o Al-Shabab teve a chance do empate em cobrança de pênalti. No entanto, Hamdallah perdeu, garantindo o triunfo do Al-Nassr.

