Borussia Dortmund vence St.Pauli e sobe na tabela do Alemão

O Borussia Dortmund se recuperou no Campeonato Alemão 2024/25 e venceu o St. Pauli por 2 a 1, nesta sexta-feira, na partida de abertura da 7ª rodada da Bundesliga. Ramy Bensebaini abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, enquanto os visitantes buscaram o empate com um golaço de Eric Smith, já na reta final da partida. No entanto, Serhou Guirassy confirmou a vitória no Signal Iduna Park.

Dessa maneira, o Dortmund se recuperou da derrota para o Union Berlin na rodada passada e voltou a vencer na Bundesliga. Com o resultado, a equipe chegou aos 13 pontos e subiu para a quarta posição na tabela, com apenas um a menos que o líder Bayern de Munique. Mas, todos os concorrentes diretos na briga pela parte de cima da tabela ainda vão entrar em campo no decorrer desta 7ª rodada e poderão ultrapassar o Dortmund.

Por outro lado, o St. Pauli chegou à segunda derrota consecutiva e segue na 16ª posição, lugar que deixa o clube no playoff de rebaixamento do Campeonato Alemão, embora a competição ainda esteja em sua fase inicial. Assim, o time está com quatro pontos em sete jogos e precisa se recuperar para não brigar na luta contra a degola.

Jogos da 7ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25

Sexta-feira (18/10)

Borussia Dortmund 2×1 St. Pauli

Sábado (19/10)

Hoffenheim x Bochum – 10h30

Freiburg x Augsburg – 10h30

Leverkusen x Eintracht Frankfurt – 10h30

Monchengladbach x Heidenheim – 10h30

Mainz 05 x RB Leipzig – 10h30

Bayern de Munique x Stuttgart – 13h30

Domingo (20/10)

Holstein Kiel x Union Berlin – 10h30

Wolfsburg x Werder Bremen – 12h30

