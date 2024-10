Juventus x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

O sabadão (19) é de muito futebol italiano após o fim da Data Fifa e um dos jogos mais esperados ocorre em Turim. Afinal, a partir das 15h45 (de Brasília), a Juventus recebe a Lazio na partida que encerra o dia pela oitava rodada do Campeonato Italiano.

As equipes chegam coladas na tabela, visto que tanto Juve (terceira), quanto Lazio (quarta) possuem 13 pontos. São três a menos que o líder Napoli, que só joga no domingo (20), ou seja; podemos ter um novo líder na Serie A, pelo menos no sábado.

Como chega a Juventus

Sem jogar desde o dia 6 de outubro, quando empatou com o Cagliari e cedeu, enfim, seu primeiro gol na Serie A, a Juventus vem de um bom início de temporada. Apesar do empate (1 a 1) no citado duelo, a equipe do ítalo-brasileiro Thiago Motta está invicta desde sua estreia, na abertura de 2024/25 – ele chegou proveniente do Bologna.

O que passa a atrapalhar é a forma em casa. Afinal, a equipe venceu apenas uma das quatro partidas que fez no Allianz Stadium no Italiano. Assim, já são três empates seguidos diante do torcedor. Além do 1 a 1 com o Cagliari, foram empates com Roma e Napoli, ambos por 0 a 0.

A lista de desfalques é extensa: Bremer, Nico González, Koopmeiners, McKennie e Milik (lesionados); Francisco Conceição (suspenso) e Pogba (suspenso por doping) estão fora de combate. Por outro lado, Weah deve voltar após três partidas fora por lesão.

Com as ausências de Koopmeiners e McKennie, o brasileiro Douglas Luiz pode, enfim, ganhar oportunidade. Ele foi titular apenas uma dentre as oito vezes em que foi a campo sob comando de Thiago Motta.

Como chega a Lazio

A Lazio não fica muito para trás, apesar de ter perdido duas vezes nas sete primeiras rodadas. Por outro lado, só empatou uma, o que significa que o time treinado por Marco Baroni tem quatro vitórias, uma a mais que a Juve (e mesma pontuação – 13).

Mas, ao contrário de Thiago Motta, o técnico italiano não possui tantos desfalques. Somente um, aliás: Lazzari. O lateral, titular nos sete jogos da equipe na Serie A, sofreu lesão muscular na perna esquerda no último jogo e deve ficar fora por semanas, segundo a imprensa europeia. De resto, o time deve ser o mesmo que venceu o Empoli por 2 a 1, na última rodada da competição.

Juventus x Lazio

8ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sábado, 19/10/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti e Cambiasso; Locatelli, Thuram, Weah, Yildiz (Douglas Luiz) e Mbagula; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta

Lazio: Prevedel; Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia e Zaccagni; Taty Castellanos. Técnico: Marco Baroni

Árbitro: Juan Luca Sacchi (ITA)

Auxiliares: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

Onde assistir: ESPN e Disney+

