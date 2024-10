Real Valladolid consegue a virada e vence o Alavés pelo Espanhol

O Real Valladolid, que saiu atrás no placar, buscou a virada e venceu o Alavés por 3 a 2 nesta sexta-feira (18), pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. No Estádio Mendizorrotza, em Vitória-Gasteiz, Sylla, Amallah e Anuar Tahami marcaram os gols da vitória (dois de pênalti). Toni Martínez e Kike García fizeram pelo time da casa.

Com os três pontos, o Valladolid é o 18° na tabela, com oito pontos. O Alavés, agora na 14ª posição, segue com 10.

Como foi o jogo

O Alavés abriu o placar logo aos seis minutos com Toni Martínez, de fora da área, após o time visitante errar na saída de bola. A equipe mandante, aliás, ia jogando muito bem, controlando o jogo. No entanto, o árbitro marcou pênalti do goleiro Antonio Sivera em Anuar Tuhami. Assim, Mamadou Sylla foi para a bola e deixou tudo igual. Posteriormente, o Alavés perdeu uma grande chance de gol com Sánchez, ao finalizar sem goleiro. A bola, entretanto, foi por cima do gol.

No segundo tempo, o Alavés seguiu com o domínio da bola. Entretanto, o Valladolid teve mais um pênalti marcado ao seu favor, aos 28′. Amallah foi para a bola e garantiu o gol da virada. Logo depois o time de Pezzolano chegou ao terceiro gol com Anuar Tuhami. Ainda deu tempo para o Alavés marcar o seu segundo gol, um golaço, aliás, com Kike García. No lance seguinte, ele foi expulso por reclamação.

