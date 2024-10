Mano Menezes analisa Lima e fala sobre luta do Fluminense contra o Z4

O técnico Mano Menezes não economizou nos elogios a Lima, autor de um dos gols da belíssima vitória do Fluminense sobre o Flamengo, por 2 a 0, na última quinta-feira (17). Após o duelo, em entrevista coletiva no Maracanã, o comandante tricolor respondeu sobre o camisa 45.

Ele aproveitou para explicar o motivo de não considerar o jogador como uma opção defensiva ao time quando ele atua pela ponta. Para Mano, Lima oferece opções importantes no esquema.

“É um profissional que trabalha todos os dias do mesmo jeito, não tem treino ruim, não tem dia ruim, está sempre aí se dedicando, faz a função por dentro, faz a função na beirada. Aqui se estabeleceu, eu ouço e leio de vez em quando que o Lima jogar como extremo é defensivo. Lima jogar como extremo é uma composição melhor de meio campo, nosso time fica mais próximo, nosso time tem uma entrada do jogador da beirada para dentro, que se junta com o Ganso e ajuda muito a equipe. O Ganso precisa da proximidade desse jogador, às vezes. O Ganso não é um jogador que transpõe o adversário, o Ganso não é um jogador que carrega a bola para transportar a bola. Então ele precisa de passe seguro e Lima ao sair de lá da beirada. E criar uma dúvida para o adversário para receber a bola entre as linhas ajuda muito para que a gente possa qualificar o jogo” analisou.

E a luta contra o Z4?

Além disso, Mano também citou a briga do Fluminense contra o rebaixamento. Para ele, porém, o Tricolor só precisa fazer sua parte para conquistar o objetivo da permanência.

“Tenho certeza de que se o Fluminense fizer a parte dele, como está fazendo, não precisa olhar para os outros adversários. Está rendendo, tendo aproveitamento para não estar mais aqui. (É) Não relaxar, não achar que tirou os aparelhos, que a coisa vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque os outros também têm seus objetivos. Vamos jogar na terça (22) contra uma grande equipe brasileira (Athletico), e que certamente quando começou a temporada, não tinha a preocupação de estar aqui como a gente está e eles estão. Mas o futebol brasileiro é isso. Você não encontra soluções e passa momentos que te colocam numa outra turma. É ter maturidade, saber jogar jogo a jogo”, afirmou.

O Fluminense vem na 15ª posição do Brasileirão, com 33 pontos. Já são três acima do primeiro time dentro da zona do rebaixamento – o Athletico. Este, aliás, é o próximo adversário do Flu na competição. A partida, válida pela 17ª rodada (jogo atrasado), ocorre na terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

