Celta de Vigo x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25 após a pausa para a Data Fifa de outubro. Neste sábado (19), Celta de Vigo e Real Madrid se enfrentam às 16h (de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada da La Liga. Os merengues vão em busca da vitória fora de casa, no Estádio de Balaídos, para colar na liderança da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Celta de Vigo

O Celta de Vigo está na 9ª posição com 13 pontos e faz uma campanha irregular neste início de Campeonato Espanhol. A equipe vem de uma vitória fora de casa sobre o Las Palmas, a única dos últimos quatro jogos.

Ao mesmo tempo, o Claudio Giráldez não terá problemas para escalar o time e tem seus principais jogadores à disposição.

Como chega o Real Madrid

Atual vice-líder da La Liga com 21 pontos, o Real Madrid quer manter a invencibilidade na competição e vai em busca da vitória fora de casa para chegar no mesmo número de pontos do Barcelona, que por sua vez entra em campo no domingo (20).

Além disso, o torcedor merengue tem motivos para comemorar. Isto porque a expectativa é que Vini Jr volte ao time titular. O atacante foi cortado das últimas partidas da Seleção Brasileira devido a uma “lesão cervical”, segundo o próprio Real Madrid. Assim, o trio de ataque deve ser formado por Vini Jr, Mbappé e Rodrygo.

Contudo, o técnico Carlo Ancelotti tem problemas para escalar o time. Isto porque o goleiro Courtois, os zagueiros Militão e Alaba, o lateral-direito Carvajal e os meio-campistas Dani Ceballos e Brahim Díaz seguem no departamento médico.

Celta de Vigo x Real Madrid

10ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 19/10/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio de Balaídos, em Vigo, na Espanha.

Celta de Vigo: Vicente Guaita; Javier Manquillo, Carl Starfelt, Marcos Alonso e Óscar Mingueza; Damián Rodríguez, Fran Beltrán e Hugo Álvarez; Borja Iglesias, Williot Swedberg e Alfon González. Técnico: Claudio Giráldez.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Antonio Rudiger, Éder Militão e Ferland Mendy; Valverde, Jude Bellingham e Tchouameni; Rodrygo, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)

