Atlético-GO e Cuiabá não saem do zero e se complicam no Brasileirão

O duelo entre as duas equipes com as piores campanhas do Brasileirão terminou no empate sem gols. Atlético-GO e Cuiabá não saíram do zero, nesta sexta-feira (18), no Estádio Antônio Accioly, em partida válida pela 30ª rodada da Série A. O resultado foi ruim para ambos os times, que lutam para escapar do rebaixamento.

Com o resultado, o Cuiabá chegou aos 27 pontos e segue na penúltima posição na tabela. A diferença para o Corinthians, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, é de cinco pontos. O Dourado vinha de uma grande vitória sobre o São Paulo, mas desta vez não conseguiu buscar o resultado positivo.

Por outro lado, o lanterna Atlético-GO, que está próximo de confirmar matematicamente o rebaixamento, chegou aos 22 pontos, 10 a menos que o Corinthians. Dessa maneira, o Dragão teria que vencer todos os últimos oito jogos para tentar se manter na elite do futebol brasileiro. Porém, em 30 rodadas, o time venceu apenas cinco.

O jogo

O Atlético-GO foi superior na primeira etapa, mas não estava com a pontaria em dia. Na melhor oportunidade, o Dragão parou no travessão do goleiro Walter, que também teve um pouco de sorte. Por outro lado, o Cuiabá praticamente não levou perigo ao gol adversário.

Na volta do intervalo, o Dragão manteve a pressão ofensiva, e Lacava desperdiçou a melhor chance da equipe em finalização de dentro da área que passou perto. Por outro lado, o Cuiabá pouco produziu ofensivamente e a reta final da partida não foi empolgante.

ATLÉTICO-GO 0x0 CUIABÁ

Campeonato Brasileiro – 30ª rodada

Data-Hora: 18/10/24 (sexta-feira), às 19h (de Brasília).

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO).

Público: 2.643 pagantes; 3.622 presentes.

Renda: R$ 30.480,00.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Adriano Martins e Alejo Cruz; Roni (Shaylon, aos 13′ do 2t), Rhaldney e Gabriel Baralhas; Janderson, Derek (Hurtado, aos 21′ do 2t) e Matías Lacava (Jean Carlos, aos 22′ do 2t). Técnico: Umberto Louzer.

CUIABÁ: Walter; Railan, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur (Lucas Mineiro, no intervalo) e Ramon; Fernando Sobral (Filipe Augusto, aos 30′ do 2t) e Denilson (Max, no intervalo), Gustavo Sauer (André Luís, no intervalo) e Clayson (Jonathan Cafu, aos 18′ do 2t); Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC).

Assistentes: Henrique Ribeiro e Gizeli Casaril (Ambos SC).

VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

Cartões amarelos: Matías Lacava, Baralhas (ACG); Railan, Lucas Mineiro, Max (CUI).

