Diretoria do Corinthians acata pedido dos atletas para mudança nos uniformes

Os jogadores do Corinthians entraram em campo com o segundo uniforme do time nos dois últimos jogos da equipe na Neo Química Arena. A escolha foi por um pedido dos jogadores, que levaram à diretoria a preferência pelo uso da camisa preta nas partidas realizadas em Itaquera.

Com isso, a cúpula do time paulista atendeu ao pedido do elenco e, então, o segundo uniforme passará a ser a primeira opção quando for possível. Assim, a camisa número um entrará como uma segunda opção, e a preferência é utilizá-la em confrontos fora de casa. As informações são do portal Meu Timão.

