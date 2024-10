Roger sinaliza com mudança inesperada no time titular do Inter para o Gre-Nal

O Internacional encerrou a sua preparação para o Gre-Nal em atividade, nesta sexta-feira (18). Para o clássico com o arquirrival, o técnico Roger Machado ensaia modificação fora do planejamento. No caso, a entrada de Rômulo no meio de campo. Isso porque, a expectativa inicial era o retorno de Fernando entre os 11 iniciais.

Porém, dificilmente ele terá as condições ideias para começar a partida. Até porque, o experiente meio-campista ainda indica dores na panturrilha direita, exatamente problema que causou a lesão muscular. Por isso, há um posicionamento de cautela com a utilização do mesmo no clássico. Exatamente com o objetivo de impedir queimar etapas da recuperação. Além de agravar a sua situação e estender a sua ausência por mais tempo. Por isso, Rômulo sai na frente para atuar como titular.

O cenário que animou o comandante é a volta do atacante Borré. Afinal, o colombiano finalizou o tratamento na contusão muscular na coxa esquerda. Por sinal, ele intensificou o processo de fisioterapia e fez até trabalhos com um profissional no turno da noite. Aliás, fora do período de atividades no CT Parque Gigante, com a intenção de antecipar a sua recuperação.

Zagueiro uruguaio permanecerá como desfalque

Por outro lado, o zagueiro Rogel não esteve presente no treinamento, desta sexta-feira. Isso porque, o uruguaio está em estágio final de tratamento de uma lesão muscular também na coxa esquerda. Deste modo, Clayton Sampaio permanecerá entre os 11 iniciais pela terceira partida consecutiva. Em todas as ocasiões formou a dupla com Vitão. Uma alteração na equipe mais planejada é a entrada de Bruno Henrique. Exatamente porque com base nos treinos da última semana, ele despontava como o favorito para substituir Thiago Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com relação as demais peças, a tendência é a de que Roger Mantenha a base da equipe.

O provável time titular do Inter deve ser: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

O Colorado enfrente o Grêmio, neste sábado (19), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. Um resultado positivo para o Internacional permite manter os 100% de aproveitamento no Gre-Nal. Proeza que pode voltar a alcançar depois de 50 anos. No atual cenário, os comandados de Roger Machado se encontram na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos. Além de uma sequência de nove jogos sem perder no torneio.

