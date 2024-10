Esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina exibe torcida com o filho

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, mostrou sua torcida pelo astro português. A modelo e influenciadora publicou um vídeo em sua rede social onde exibe o gol de pênalti decisivo marcado pelo português na vitória do Al-Nassr nesta sexta-feira (18).

Na gravação, exibida no story, Georgina aparece com Mateo, filho do atacante, assistindo o momento em que CR7 converte a penalidade aos 52 minutos do segundo tempo. O gol sacramentou o triunfo por 2 a 1 da equipe saudita contra o Al Shabab, fora de casa, em jogo válido pelo Campeonato Saudita.

A modelo, que acompanhou a partida de casa, colocou uma música de fundo na publicação, além de acrescentar um coração na postagem no Instagram.

Com o resultado, o Al-Nassr perdeu a chance de encostar no líder Al-Hilal, que segue com 100% de aproveitamento (18 pontos em seis jogos). A equipe de Cristiano Ronaldo soma 14 pontos em seis jogos (quatro vitórias e dois empates).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.