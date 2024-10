Tottenham goleia West Ham em clássico londrino

Com ótima atuação no segundo tempo, o Tottenham, em casa, goleou o West Ham por 4 a 1 neste clássico londrino pela oitava rodada da Premier League. O destaque do duelo neste sábado, 19 de outubro, foi Son de volta ao time após desfalque nas últimas rodadas. Com grandes jogadas, fez o quarto gol dos Spurs e teve participação em outros dois. O West Ham saiu na frente com Kudus (que acabaria expulso no fim), mas o time da casa empatou ainda no primeiro tempo com Kulusevski, o outro destaque da partida. Na etapa final, Bissouma, um gol contra de Areola e Son construíram a goleada do time da casa.

O Tottenham chega a 13 pontos. Dessa forma, tem a chance de terminar a rodada na sétima posição, dependendo dos demais resultados. O West Ham parou nos 8 pontos. Dessa forma, está na parte de baixo da tabela, mas ainda longe da zona de rebaixamento.

Richarlison de volta

O jogo também marcou a volta de Richarlison, que entrou aos 35 minutos da etapa final após dois meses inativo. O brasileiro recebeu muitos aplausos, mas foi discreto nos poucos minutos em campo. Outro brasileiro na partida, Lucas Paquetá, não fez um bom jogo, levou cartão amarelo e saiu antes do término da partida. Mas recebendo muitas vaias da torcida da casa, devido ao seu suposto caso com as apostas.

West Ham na frente

No movimentado primeiro tempo, o Tottenham pressionou bastante e perdeu boas chances com Son e Brennan Johnson, mas quem marcou primeiro foi o West Ham. Kudus, que já havia obrigado o goleiro Vicario a fazer uma grande defesa em um chute, saiu na frente quando o mesmo Kudus aproveitou um cruzamento pela direita para fazer 1 a 0. No entanto, o Tottenham era superior e chegou ao justo empate aos 35 minutos. Após ganhar a bola no meio de campo, Maddison avançou e serviu Kulusevski pela direita. O atacante cortou para o meio e chutou. A bola bateu nas duas traves, mas entrou.

Son comanda a virada

Aos oito minutos do segundo tempo, o Tottenham conseguiu a virada. Após uma trama pela esquerda, Udogie recebeu na área e fez o pivô, dando passe para o chute colocado de Bissouma, sem chance para o goleiro Areola.

O gol acordou a torcida e desnorteou o West Ham. O time saiu erradamente com a bola, e Son partiu com ela no meio de campo, lançando Kulusevski. Este entrou na área e rolou para Son, que caiu pela direita. O sul-coreano chutou para defesa parcial de Areola, mas a bola bateu em Todibo e entrou. Contudo, o gol contra foi para Areola. Assim, 3 a 1 no placar.

A porteira se abriu e, aos 13 minutos, o Tottenham chegou a mais um gol. Son recebeu pela esquerda, entrou na área fazendo um jogo de corpo com a marcação de Todibo e chutou no canto direito de Areola. Daí para frente, destaque positivo para a entrada de Richarlison, aos 35 minutos, e destaque negativo para a confusão armada por Kudus, aos 40. Ele criou caso com vários jogadores do Tottenham e acabou expulso.

Jogos da 8ª rodada da Premier League

Sábado (19/10)

Tottenham 4×1 West Ham

Ipswich x Everton – 11h

Manchester United x Brentford – 11h

Fulham x Aston Villa – 11h

Newcastle x Brighton – 11h

Southampton x Leicester – 11h

Bournemouth x Arsenal – 13h30

Domingo (20/10)

Wolverhamtpon x Manchester City – 10h

Liverpool x Chelsea – 12h30

Nottingham Forest x Crystral Palace – 16h

