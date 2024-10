Em agosto, Richarlison sofreu uma lesão muscular que o afastou dos gramados. Mas neste sábado (19/10), quando o Tottenham goleou o West Ham, por 4 a 1, em casa pela 8ª rodada da Premier League, ele voltou. O brasileiro entrou aos 35 minutos do segundo tempo na vaga de Solanke. Contudo, teve atuação discreta. Seu momento de maior protagonismo foi quando levou uma cabeçada involuntária de Kudus, quando tentava retirar o atacante do West Ham da confusão que gerou a expulsão do rival. No fim da partida, Richarlison comentou que era normal ter uma atuação pouco intensa após quase dois meses fora e sem ritmo. At´pe usou uma palavra inusitada:

“Deu uma ‘abafadinha’. Fazia tempo que não entrava. Mas é normal. Agora preciso trabalhar forte, como fiz nesses meses. Quero recuperar o meu futebol e buscar jogar mais alguns minutos na próxima partida”, disse o jogador à ESPN.

Fala, Richarlison

Richarlison, muito querido pela torcida do Tottenham, recebeu aplausos ao entrar em campo. Ele mencionou que poderia ter retornado um pouco antes, mas, em acordo com os médicos e a comissão técnica, decidiu esperar um pouco mais para o seu retorno.

“Dava pra voltar antes da data prevista. Mas eu, a comissão e meu preparador que veio do Brasil nos reunimos para avaliar a situação. Todos acharam melhor esperar um pouco pudesse treinar mais aproveitando a parada da data-Fifa. Me preparei e deu tudo deu certo. Estou bem fisicamente”, afirmou.

