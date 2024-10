Ponte Preta x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

O tradicional dérbi campineiro entre Ponte Preta e Guarani se encaixa em cenários negativos nos últimos anos pelas más gestões nos clubes. Prova disso é que, de forma inédita, ambos vão para o clássico dentro da zona de rebaixamento da Segunda Divisão. As esquipes medem forças, neste domingo (20), às 18h30, de Brasília, no Estádio Moisés Lucarelli, em duelo válido pela 32ª rodada da Série B.

Como chega a Ponte Preta

A Macaca se encontra em uma fase de queda livre na Segunda Divisão. Nos últimos dez jogos, foram sete derrotas, um empate e apenas duas vitórias. A recente derrota para o Ceará fez com que o time entrasse na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição com 35 pontos. Além da rivalidade no confronto, o cenário desesperador é um fator a mais que motiva a Ponte Preta a buscar o triunfo. Um empate pode ser suficiente para alcançar seu objetivo.

O técnico Nelsinho Baptista conta com o retorno do zagueiro Mateus Silva, que cumpriu suspensão. Assim, ele disputa a posição com Nilson Júnior. No entanto, o volante Emerson Santos será uma ausência, já que recebeu o terceiro cartão amarelo. A disputa pela vaga fica entre Hudson e Ramon Carvalho. Além disso, o goleiro Pedro Rocha se tornou uma ausência de última hora, pois teve sua pena de quatro jogos mantida por agressão após ser julgado pelo pleno do STJD. Para piorar, o atacante Jeh, em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, ainda é dúvida. Caso ele não esteja em condições, Iago Dias deve começar a partida. Aliás, o comandante tem mais uma indefinição para escalar o time.

Como chega o Guarani

Por outro lado, a situação do Bugre é ainda pior. Afinal, amarga a lanterna da Segunda Divisão, com 28 pontos. A equipe conseguiu um triunfo sobre o CRB em seu último compromisso. Desta forma, o principal objetivo é tentar emplacar uma sequência positiva, reagir no torneio. Bem como, manter viva as chances de permanecer na Série B. O treinador Allan Aal sinalizou que vai fazer pelo menos uma alteração no time titular durante os treinos de intertemporada, em Itu. Até porque, o comandante vai contar com o retorno do meio-campista Luan Dias, que cumpriu suspensão na última partida do Guarani. Ele deve entrar na vaga de Estevão. A outra concorrência fica entre Jefferson e Emerson Barbosa, na lateral esquerda.

PONTE PRETA X GUARANI

Série B do Campeonato Brasileiro – 32ª rodada

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data e horário: domingo, 20/10/2024, às 18h30 (de Brasília)

PONTE PRETA: Luan (Willian); Luiz Felipe, Joílson, Nilson Júnior (Mateus Silva), João Gabriel; Emerson, Ramon Carvalho (Hudson), Dodô; Everton Brito, Gabriel Novais e Iago Dias (Jeh). Técnico: Nelsinho Baptista.

GUARANI: Pegorari; Pacheco, Matheus Salustiano, Douglas Bacelas, Emerson Barbosa (Jefferson); Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Anderson Leite, Luan Dias; João Victor e Caio Dantas. Técnico: Alan Aal.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Hugo Savio Xavier (GO)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Onde assistir: Canal Goat, Premiere e TV Brasil.

