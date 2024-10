Liverpool x Chelsea: escalações e onde assistir

Domingo (20) é dia de clássico pela oitava rodada desta edição do Campeonato Inglês. Desse modo, Liverpool e Chelsea medem forças às 12h30 (horário de Brasília), em Anfield Road. Os times não estão tão distantes na tabela. Os Reds, com 18, brigam pela ponta contra Arsenal e Manchester City. Já os Blues têm 14. Se vencer, mantêm-se, portanto, firme no G4 e não perdem o topo da tabela de vista na Premier League.

Como chega o Liverpool?

Os problemas do Liverpool estão no gol. Afinal, Alisson, antes da Data-Fifa, deixou o campo com lesão no tendão de uma das coxas. O brasileiro deve retornar somente em novembro. O reservado Elliott, também machucado, não fica à disposição. Terceira opção, Kelleher assume, então, a bronca.

O volante argentino Mac Allister e o atacante colombiano Díaz, por conta do calendário e de servirem seleções na Data-Fifa, são dúvidas para o encontro.

Com seis vitórias consecutivas, o Liverpool do técnico deve Arne Slot formar com: Kelleher, Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson; Jones e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Jota.

Como chega o Chelsea?

No lado londrino, Cucurrella e Fofana estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Veiga e Disasi ganham as duas vagas, respectivamente. Em contrapartida, o lateral-direito James é a grande novidade. Após lesão grave, os Blues o relacionaram pela primeira vez em 2024/2025.

Melhor visitante da Premier League, com 100% de aproveitamento fora, o Chelsea está invicto há sete compromissos. O time do técnico Enzo Maresca deve formar com: Sanchez; Gusto, Disasi, Colwill e Veiga; Caicedo e Fernández; Madueke, Palmer e Sancho; Jackson.

Onde assistir?

ESPN (TV fechada) e Disney + (streaming) transmitem a partida

