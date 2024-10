Empoli x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (20), Empoli e Napoli entram em campo pela 8ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola a partir das 7h30 (de Brasília), no Estádio Carlo Castellani. Na classificação, o Empoli está na décima colocação, com 11 pontos. Enquanto isso, o Napoli aparece na liderança do torneio, com 16 pontos.

Onde assistir

O jogo entre Empoli e Napoli será transmitido pelo canal ESPN, a partir das 7h30 (de Brasília).

Como chega o Empoli

O Empoli está na metade da tabela. O técnico Roberto D’Aversa sabe que a dificuldade será imensa contra o líder, mas confia em seus jogadores para surpreender. A formação que vai a campo promete muito contato físico e na eficiência da dupla formada por Esposito e Solbbaken. Vale citar, que dos últimos cinco jogos, foram três empates, uma derrota e uma vitória.

Como chega o Napoli

No começo de temporada, o Napoli se coloca como o principal concorrente a derrubar a Inter de Milão. Nos sete primeiros duelos, a equipe comandada por Antonio Conti vem com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Na formação que vai a campo, a grande esperança é o centroavante Romelu Lukaku, confirmado no comando de ataque.

EMPOLI X NAPOLI

Serie A 2024-2025 – Oitava rodada

Data e horário: 20/10/2024, às 7h30 (de Brasília)

Local: Estádio Carlo Castellani, (ITA)

Empoli: Vazquez Llach; Goglichidze, Ismaji e Viti; Grassi, Pezzella, Fazzini, Anjorin e Gyasi; Esposito e Solbbaken. Técnico: Roberto D’Aversa.

Napoli: Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Oliveira; Lobotka, Angiussa e McTominay; Politano, Kvaratskhelia e Lukaku. Técnico: Antonio Conte.

Arbitro: Rosario Abisso

