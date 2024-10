Milan sofre até os acréscimos, mas derrota a Udinese

O Milan derrotou a Udinese por 1 a 0 neste sánado (19), em Milão, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. O gol dos anfitriões foi de Chukwueze, ainda na primeira etapa, quando o clube também perdeu Reijnders, expulso. Com o resultado, confirmado após anulação do que seria o gol do empate do adversário já nos acréscimos, a equipe dorme na terceira posição na tabela, com 14 pontos. O revés deixa a Udinese com o sexto lugar, com 13, correndo o risco de cair mais a depender dos resultados do fim de semana.

Os milaneses voltam a campo na próxima terça-feira (22), pela Liga dos Campeoões, também em casa, diante do Brugge (BEL). Já a Udinese, pelo italiano, recebe o Cagliari, na próxima sexta-feira (25).

Milan marca no primeiro tempo

Mesmo sob forte chuva, o Milan começou melhor e conseguiu criar boas oportunidades. Tanto que já merecia abrir o placar quando, aos 13 minutos, Pusilic recebeu na esquerda e achou o nigeriano Chukwueze na área. Ele completou com o pé esquerdo fez 1 a 0 para os rossoneros.

Após o gol, entretanto, os donos da casa caíram de produção. Desse modo, a Udinese passou a ter a iniciativa do jogo. As coisas pioraram ainda mais para o Milan aos 28, quando Reijnders foi expulso após falta em Lovric. Aos 44 a arbitragem, após revisão do VAR, anulou o que seria o gol de empate da Udinese ao assinalar impedimento de Ehizibue.

Segundo Tempo

A segunda etapa foi menos intensa do que a primeira. Com vantagem no marcador e um a menos, o Milan adotou a arriscada estratégia de administrar o 1 a 0. À Udinese, contudo, pecou pela falta de criatividade e objetividade ao tentar ao menos o empate. Ainda assim, ameaçou aos 10, em cabeçada do holandês Ehizibue.

No lance mais agudo do Milan, aos 30 minutos, Pulisic girou em cima do marcador na área, finalizou e Okoye se esticou todo para espalmar. No rebote, por fim, Tammy Abraham estava desequilibrado e não conseguiu finalizar. Nos acréscimos, a Udinese marcou com Ekkelenkamp, mas o gol foi anulado pelo VAR.

Jogos da 8ª Rodada do Campeonato Italiano

Sábado (19/10)

Como 1 x 1 Parma

Genoa 2 x 2 Bologna

Juventus x Lazio – 15h45

Domingo (20/10)

Empoli x Napoli – 7h30

Lecce x Fiorentina – 10h

Venezia x Atalanta – 10h

Cagliari x Torino – 13h

Roma x Internazionale – 15h45

Segunda-feira (21/10)

Verona x Monza – 15h45