Com um jogador a menos, Arsenal é derrotado pelo Bournemouth

Neste sábado (19), o Bournemouth derrotou o Arsenal por 2 a 0, no Vitality Stadium, em jogo válido pela 8ª rodada da Premier League. Os gols da vitória saíram através de Ryan Christie e Justin Kluivert. Com o placar, a equipe da casa chegou aos 11 pontos, na décima colocação. Enquanto isso, os Gunners ficam estacionados na terceira posição, com 17 pontos.

Calendário

Na próxima rodada da Premier League, o Bournemouth mede forças contra o Aston Villa, fora de casa. O Arsenal vai em busca da recuperação diante do Liverpool, no Emirates Stadium.

O JOGO

O Arsenal não entrou em campo com força máxima. Sendo assim, o Bournemouth se encorajou mais e tentou incomodar desde os minutos iniciais. Por outro lado, os Gunners encontravam dificuldade e apresentavam um jogo previsível. Na casa dos 29 minutos a situação do jogo mudou. Evanilson foi lançado e acabou derrubado pelo zagueiro Saliba, que acabou expulso e deixou o Arsenal em desvantagem. Animado, o time da casa pressionou o rival, mas não foi eficaz.

Na etapa final o panorama do jogo pouco mudou. O Arsenal se preocupou apenas em segurar o marcado e quase não criava. Na principal chance, Martinelli saiu na cara do goleiro e parou em milagre de Kepa.

O primeiro gol do jogo saiu aos 25 minutos. Em cobrança de escanteio ensaiada, Ryan Christie apareceu sozinho e fuzilou para o fundo da rede para abrir o marcador a favor do Bournemouth. Pouco depois, Evanilson saiu em velocidade e foi derrubado pelo goleiro David Raya na grande área. O juiz deu pênalti e Justin Kluivert converteu para dar números finais ao confronto.

Jogos da 8ª rodada da Premier League

Sábado (19/10)

Tottenham 4×1 West Ham

Ipswich 0 x 2 Everton

Manchester United 2 x 1 Brentford

Fulham 1 x 3 Aston Villa

Newcastle 0 x 1 Brighton

Southampton 2 x 3 Leicester

Bournemouth 2 x 0 Arsenal

Domingo (20/10)

Wolverhamtpon x Manchester City – 10h

Liverpool x Chelsea – 12h30

Nottingham Forest x Crystral Palace – 16h

