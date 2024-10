Internacional marca no segundo tempo e derrota o Grêmio

O Grenal número 443 é do Internacional. Neste sábado (19), o Colorado chegou a dez rodadas sem perder ao derrotar o arquirrival Grêmio por 1 a 0, pela 30ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória foi de Borré, no segundo tempo. Com o resultado, o Inter chegou aos 47 pontos, na sexta posição da tabela de classificação. Já o Grêmio permaneceu com 36, em 11º.

Ambas as equipes voltam a campo no próximo sábado (26). Fora de casa, o Inter enfrenta o Atlético-MG, enquanto o Grêmio recebe o Atlético-GO.

Primeiro Tempo

Como de hábito, o Gre-Nal foi muito mais de marcação e de busca por espaço em toda a primeira etapa. Sendo assim, a rigor, cada time ameaçou uma vez. Logo aos 6, Aravena chtou e Rochet defendeu. Ademais, aos 41, Wesley bateu cruzado de dentro da área, Marchesin espalmou e, no rebote, Gabriel Carvalho obrigou o goleiro gremista a espalmar para escanteio.

Segundo Tempo

Na segunda etapa, em resumo, quem ameaçou primeiro foi o Inter. Aos nove minutos, Bruno Henrique arriscou da entrada da área e Marchesin fez outra grande defesa.

Dez minutos depois, Tabata, que acabara de entrar, cruzou da esquerda e Borré apenas resvala na bola, perdendo grande oportunidade. O gol, afinal, saiu aos 22. Berbabéi chutou do bico esquerdo da grande área e o resvalo de cabeça de Borré, por fim, teve alvo certo: Inter 1 a 0.

Após o gol o Grêmio, em suma, ensaiou uma reação em busca do empate. Com isso, aos 34, Rochet fez ótima intervenção em chute de Braithwaite. Por fim, Diego Costa cabeceou na área em duas oportunidades e novamente o goleiro colorado evitou a igualdade no marcador.

INTERNACIONAL 1 X 0 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 30ª Rodada

Data: 19/10/2024

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabéi; Rômulo (Fernando, 15’/2ºT), Bruno Henrique (Gustavo Prado, 33’/2ºT), Gabriel Carvalho (Bruno Tabata, 15’/2ºT) e Alan Patrick; Wesley (Luis Otávio, 40’/2ºT) e Borré (Enner Valencia 40’/2ºT). Técnico: Roger Machado

GRÊMIO: Marchesin, João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk; Dodi (Pepê, 38’/2ºT), Villasanti, Edenilson (Soteldo, 9’/2ºT), Cristaldo (Monsalve, 9’/2ºT) e Aravena (Diego Costa, 27’/2ºT); Braithwaite (Arezo, 38’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

Gols: Borré, 22’/2ºT (1-0)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Corrêa e Luiz Cláudio Regazone (Ambos RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Cartão Amarelo: Bernabéi (INT) e Dodi, Rodrigo Ely, Diego Costa (GRE)

Cartão Vermelho:

