Com gols de Mbappé e Vini Jr, Real Madrid derrota o Celta de Vigo

Neste sábado (19), o Real Madrid derrotou o Celta de Vigo por 2 a 1, no Estádio Balaídos, pela 8ª rodada de La Liga. Os gols do triunfo saíram com Mbappé e Vini Jr. Swedberg descontou para os mandantes. Com o placar, o time Merengue fica empatado provisoriamente com o Barcelona na ponta, ambos com 24 pontos. Enquanto isso, o Celta está com 13 pontos na décima colocação.

Calendário

Na próxima rodada, o Celta de Vigo visita o Leganés. Já o Real Madrid disputa o El Clássico diante do Barcelona, no Santiago Bernabéu.

O jogo

Desde os minutos iniciais o jogo foi intenso. Cada time com a sua característica e ótimas chances criadas para balançar a rede. O Real Madrid foi mais feliz. Mbappé aproveitou o erro da saída de bola do Celta de Vigo e acertou um lindo chute no ângulo, 1 a 0. O gol não intimidou o mandante, que permaneceu em cima e parou nas defesas de Courtouis.

Na etapa final o Madrid por muito pouco não sacramentou nos minutos iniciais. Mbappé achou Vini Jr, mas o atacante brasileiro estava impedido na hora da finalização. A resposta do Celta de Vigo veio aos 5 minutos. Swedberg aproveitou o cruzamento da esquerda e completou para a rede.

Com o duelo aberto, o Real Madrid foi mais eficiente. Modric achou Vini Jr. em passe magistral. O camisa 7 driblou o goleiro e mandou para o gol e definiu a vitória, 2 a 1. No prejuízo, o Celta de Vigo ainda teve a chance de empatar com Douvikas nos acréscimos. O camisa 9 recebeu sozinho na grande área e bateu para fora.

Jogos da 8ª rodada da La Liga

Sexta-feira (18/10)

Alavés 2 x 3 Real Valladolid

Sábado (19/10)

Athletic Bilbao 4 x 1 Espanyol

Osasuna 1 x 2 Betis

Girona 0 x 1 Real Sociedade

Celta de Vigo x Real Madrid

Domingo (20/10)

Mallorca x Rayo Vallecano – 9h

Atlético de Madrid x Leganes – 11h15

Villareal x Getafe – 13h30

Barcelona x Sevilla – 16h

Segunda-Feira (21/10)

Valencia x Las Palmas – 16h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.