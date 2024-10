Barcelona x Sevilla: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona entra em campo neste domingo (20), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Sevilla, pela 10ª rodada da competição. Com 24 pontos, os catalães viram o arquirrival Real Madrid igualar a pontuação neste sábado (19), em vitória sobre o Celta. Do mesmo modo, o Barça tenta chegar aos 27 e voltar a ter três pontos a mais que os merengues. No Sevilla, a luta é para voltar à parte de cima da tabela. O clube andaluz soma 12 pontos e está em 12º.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega o Barcelona

O Barcelona inegavelmente tem ausências confirmadas do goleiro Ter Stegen, dos defensores Araújo e Christensen, do meio-campista Bernal e do atacante Ferran Torres. Por outro lado, os meio-campistas Gavi, Fermín López e Dani Olmo, que se recuperaram de lesões, estão à disposição do técnico Hansi Flick. No entanto, a utilização desses jogadores dependerá das avaliações realizadas antes do jogo.

Além disso, De Jong, que ainda não jogou nesta temporada devido a uma lesão no tornozelo, provavelmente será opção para o segundo tempo.

Como chega o Sevilla

Pelo Sevilla, o técnico Francisco Pimienta terá os desfalques de Saul Niguez e Djibril Sow, ambos lesionados. Além disso, Tanguy Nianzou, que foi expulso na partida contra o Bétis, também está fora. Com isso, Isaac Romero deve ser improvisado novamente como centroavante.

BARCELONA X SEVILLA

Campeonato Espanhol – 10ª Rodada

Data e horário: 20/10/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

BARCELONA: Iñaki Peña; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martinez e Álex Balde; Marc Casadó, Eric García e Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski. Técnico: Hensi Flick

SEVILLA: Orjan Nyland; José Angél Carmona, Loic Badé, Kike Salas e Adria Pedrosa; Lucien Agoume e Nemanja Gudelj; Dodi Lukebakio, Peque Fernandez e Chidera Ejuke; Isaac Romero. Técnico: Garcia Pimenta

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoechea

Assistentes: Iker de Francisco e Asier Pérez

VAR: Carlos Del Cerro Grande

