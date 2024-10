Volta Redonda é campeão da Série C do Brasileirão

O título da Série C do Brasileirão é do Volta Redonda. A equipe do Sul do Rio de Janeiro venceu neste sábado, 19/10, o Athletic por 2 a 0, em plena casa do rival, o Joaquim Portugal, em São João del-Rei. Como também venceu na ida por 1 a 0, o Voltaço celebra o caneco. PK e Bruno Santos fizeram os gols.

Vale destacar que tanto o Volta Redonda quanto o vice-campeão Athletic, além dos semifinalistas Remo e Ferroviária-SP, garantiram classificação para a Série B de 2025. Este é o primeiro título da Série C de um time do Rio desde 2014, quando o Macaé levou o caneco. Outros cariocas que venceram a Série C foram Olaria (1981) e Fluminense (1999).

Volta Redonda abre vantagem

O Athletic começou mais ousado no ataque. Porém, depois de dez minutos, o Voltaço passou a equilibrar as ações e administrar o resultado, já que o empate o favorecia. Contudo, para a coisa ficar ainda melhor para o rime do Rio de Janeiro, saiu o gol aos aos 26 minutos, Na sopa de letrinha. PK rolou para MV que fez jogada sensacional pela esquerda, ganhando da marcação e cruzando para PK, que infiltrou na área e fez 1 a 0. Pouco depois, quase amplou com PK.

Voltaço campeão!

No segundo tempo, tudo se complicou para os mineiros. Aos dez minutos, Geovane fez falta feia e foi expulso. Codez e precisando de dois gols para levar a decisão para os pênaltis, o Athletic abriu espaços. Aos, 22 Eskillo fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Robinho perder o segundo gol do Voltaço. Mas a bola entrou aos 26, Robinho ganhou uma disputa pela esquerda e cruzou na cabeça de Bruno Santos, Volta Redonda 2 a 0. Com isso, era apenas esperar o apito do juiz. O título da Terceirona vai para o Sul-Fluminense

