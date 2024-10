Hulk revela ajuda de scout em gol do Atlético-MG

Autor do gol da classificação do Atlético-MG para a final da Copa do Brasil, Hulk revelou que teve uma “ajudinha”: o departamento de scouts (olheiros em português) do Galo. O atacante comentou que os profissionais o orientaram a chutar no ângulo direito superior.

“O trabalho do scout foi excepcional. Eles disseram que a minha melhor possibilidade seria chutar no canto alto direito e foi ali que chutei e fiz o gol. Foi um trabalho bem feito….O jogo foi pegado. A zaga do Vasco não deixou a gente ficar de frente e dominar. Fazia muitas faltas e dificultava o nosso trabalho. Não davam oportunidades, mas o Scarpa conseguiu uma grande jogada”, comentou Hulk.

Em meio à euforia pela classificação, o atacante Hulk lembra que o Atlético-MG ainda precisa se dividir com o Brasileirão e com a Libertadores. Inclusive, o Galo recebe o River Plate na próxima terça-feira (22) pela ida da semifinal da competição continental.

“Agora, teremos mais um jogo importante na terça-feira e temos que vencer para buscar a vaga na final da Copa Libertadores”, acrescentou Hulk.

Já no Brasileirão, o Atlético-MG está em nono lugar, com 41 pontos em 29 jogos. A matemática diz que o Galo de Hulk tem chances remotas de título e de rebaixamento.

