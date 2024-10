Napoli vence fora de casa e segue líder do Italiano

Na manhã deste domingo (20/10), o Napoli garantiu vitória importante ao vencer o Empoli por 1 a 0 pela oitava rodada do Campeonato Italiano. Assim, com essa conquista, o Napoli segue na liderança isolada da competição. Afinal, alcança 19 pontos e abre vantagem sobre a Juventus (16 pontos) e a Inter de Milão (14 pontos). Mas os Interistas ainda jogam neste domingo.

O triunfo do Napoli não foi fácil. O Empoli, jogando em casa no Estádio Carlo Castellani, foi superior no primeiro tempo e terminou a partida com mais finalizações (12 a 8) e a mesma posse de bola (50%) que os napolitanos. O time visitante só conseguiu equilibrar a partida na etapa final, quando marcou seu gol em um pênalti, que gerou muita contestação por parte dos donos da casa.

Empoli melhor no 1º tempo

No primeiro tempo, o Empoli criou diversas oportunidades e teve mais posse de bola, demonstrando um jogo ofensivo surpreendente diante de um Napoli que se defendia bem. Além disso, o goleiro Caprile fou a principal figura do time. Kvaratskhelia e Lukaku, ambos bastante marcados, não conseguiram se destacar.

Kvaratskhelia marca e Napoli vence

Na etapa final, o Napoli conseguiu equilibrar o jogo e, aos 17 minutos, teve a sorte de abrir o placar. Politano fez uma jogada crucial, dividindo com a defesa, resultando em um pênalti confirmado pelo VAR, mas muito reclamado pelos donos da casa. Kvaratskhelia executou a cobrança rasteira, marcando o gol da vitória. Após o gol, o Empoli ficou nervoso e começou a dar oportunidades ao Napoli, que, mesmo sem apresentar um grande desempenho, conseguiu segurar a vantagem. Assim, garantiu uma vitória importante.

Jogos da 8ª Rodada do Campeonato Italiano

Sábado (19/10)

Como 1 x 1 Parma

Genoa 2 x 2 Bologna

Juventus 1×0 Lazio

Milan 1×0 Udinese

Domingo (20/10)

Empoli 0x1 Napoli

Lecce x Fiorentina – 10h

Venezia x Atalanta – 10h

Cagliari x Torino – 13h

Roma x Internazionale – 15h45

Segunda-feira (21/10)

Verona x Monza – 15h45

