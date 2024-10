Corinthians mira final da Copa do Brasil para também dar um alívio nas contas

O Corinthians decide sua vida na Copa do Brasil neste domingo (20/10), quando encara o Flamengo, às 16h, na Neo Química Arena, pela semifinal da competição. Mais do que uma vaga na final, o Timão também mira a ”gorda” premiação do torneio para dar um alívio em suas contas.

O grande problema financeiro do Corinthians, apesar da dívida chamativa de R$ 2,1 bilhões, está no fluxo de caixa e nas cobranças de curto prazo. Estas dívidas fizeram com que o clube tivesse suas contas bloqueadas durante o ano. Assim, o dinheiro extra na Copa do Brasil seria uma grande alívio financeiro.

O finalista da Copa do Brasil assegura uma cota de R$ 31,5 milhões de premiação. Para o campeão, o bônus é ainda maior: R$ 73,5 milhões pelo título da competição. Além disso, o Timão ainda está vivo na Sul-Americana, onde ainda pode ganhar um dinheiro extra. Na próxima semana, a equipe começa o duelo com o Racing, da Argentina, por uma vaga na final do torneio continental.

Até aqui, o Corinthians já somou mais de R$ 40 milhões em premiações. Isso somando todas as quantias recebidas na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Se avançar para a final neste domingo, o Timão vai receber quase o mesmo valor em uma única partida.

Corinthians tenta compensar planejamento do início do ano

A arrecadação com premiações neste segundo semestre supera a expectativa do planejamento financeiro previsto pelo clube para a temporada. Afinal, a diretoria havia colocado como objetivo vagas nas oitavas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Contudo, o desempenho no Paulistão e no Brasileiro foram abaixo das expectativas. Assim, o Alvinegro precisa desse dinheiro para compensar o fracasso nas outras competições, além de dar um respiro financeiro em seus cofres.

