Messi faz hat-trick em 11 minutos e Inter Miami goleia na MLS

Lionel Messi fez de novo. Neste sábado (19/10), o astro argentino comandou a virada do Inter Miami contra o New England Revolution com três gols. O time da Flórida venceu por 6 a 2, no Lockhart Stadium, pela última rodada da temporada regular da MLS.

Contudo, a partida começou complicada para o Inter Miami. Com Messi no banco, poupado após brilhar com a Argentina na Data-Fifa, o time da Flórida encontrou muitas dificuldades e viu o New England Revolution abrir 2 a 0, fora de casa. Entretanto, brilhou o outro astro da equipe: Luis Suárez. O uruguaio marcou dois gols, ainda no primeiro tempo e a partida foi para o intervalo empatada em 2 a 2.

Mas, no segundo tempo, o técnico Tatá Martino decidiu colocar a grande estrela da companhia em jogo. Aos 12 minutos, Messi entrou em campo. Um minuto depois, o argentino criou a jogada para Cremaschi fazer o terceiro do Inter Miami e virar o jogo.

Depois só deu Messi. O argentino fez um hat-trick em apenas 11 minutos e construiu a goleada do time da Flórida. Dois desses três gols ainda tiveram assistência de Luis Suárez. Ele chegou a 20 gols em seu primeiro ano nos Estados Unidos. Além disso, marcou um hat-trick em duas partidas consecutivas. Ele havia feito três na goleda da Argentina em cima da Bolívia, nas Eliminatórias da Copa.

Com esse resultado, o Inter Miami chegou a 74 pontos e quebrou o recorde de pontuação numa única temporada regular da MLS, que era de 73, do mesmo New England Revolution.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.