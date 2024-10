Manchester City vence o lanterna com gols nos acréscimos

Na casa do Wolverhampton, o Manchester City não encontrou facilidade diante de um dos times da zona de rebaixamento neste domingo (20/10). Afinal, mesmo com muitas finalizações e uma posse de bola massacrante, saiu atrás com o gol de Larsson e suou para empatar ainda no primeiro tempo com Gvardiol. E o placar parecia que ficaria mesmo no 1 a 1 neste duelo no Molineux Stadium, em Wolverhampton. Mas, aos 50 da etapa final, Stones fez o gol da vitória dos Citizens. Um 2 a 1 arrancado na marra. Mas totalmente justo.

Os Citizens chegam aos 20 pontos e se mantêm como o único invicto na competição. Aliás juntando a temporada passada, são 31 jogos sem perder. É provisoriamente o líder, mas pode ser ultrapassado pelo Liverpool, que tem 18 pontos e assumirá a ponta isolada caso vença o seu clássico contra o Chelsea, ainda neste domingo. O Wolves faz péssima campanha. Afinal, tem apenas um ponto. Assim, divide o último lugar com o Southampton.

Legião brasileira e portuguesa

No City, o goleiro Ederson e o atacante Vitinho, ambos da Seleção Brasileira, foram titulares e tiveram atuações regulares. O brasileiro naturalizado português Matheus Nunes entrou no fim e foi muito vaiado; ele é ex-jogador do Wolves. No time da casa, João Gomes, André e Matheus Cunha foram titulares e se saíram muito bem. Todos foram substituídos durante a partida e receberam muitos aplausos dos torcedores.

Aliás, este jogo também teve uma legião portuguesa. Afinal, pelo City jogaram o zagueiro Rúben Dias e o apoiador Bernardo Silva, enquanto no Wolves estavam o goleiro José Sá, o lateral Semedo e os atacantes Vitor Borges e Gonçalo Guedes. Só se falou português.

Tudo igual no primeiro tempo

O City dominou totalmente o primeiro tempo. Para se ter uma ideia, teve 80% de posse e 10 finalizações contra 2. Além disso, o goleiro José Sá foi um dos destaques da etapa, com belas defesas em chutes de Bernardo Silva e Vitinho. Mas o City, ao se lançar ao ataque, deu mole. Afinal, se o Wolves deu apenas dois chutes, um foi aos seis minutos e terminou no fundo da rede. Semedo avançou pela direita e cruzou para Larsson completar de primeira. O outro lance foi com Matheus Cunha, que lançou Semedo, que entrou livre na área, mas Ederson abafou o lance e Gvardiol salvou.

Aliás, foi Gvardiol quem empatou o jogo. O zagueiro croata, que no City atua como lateral direito, recebeu de Doku e mandou de fora da área para fazer um belo gol aos 33 minutos.

City vence nos acréscimos

No segundo tempo, pouca coisa mudou. O Wolves teve uma boa chance com Matheus Cunha, mas só deu City, com oito finalizações contra duas, mas sem eficácia, vendo Haaland ser anulado pela marcação. Assim, os lances de perigo foram em tiros de fora da área, como um de Rúben Dias que José Sá espalmou para escanteio. Msmo com as entradas de Grealish e Foden (Doku e o brasileiro Vitinho começaram como titulares), nada do gol da virada. Dessa forma, o empate em 1 a 1 estava sendo muito comemorado pelos donos da casa.

Mas aos 50 minutos, Phil Foden cobrou escanteio pela direita e Stones cabeceou para fazer o gol. Como Bernardo Silva estava perto do goleiro e em impedimento, mas sem participar do lance. O juiz foi ao VAR e confirmou o gol. City 2 a 1. À forceps.

Jogos da 8ª rodada da Premier League

Sábado (19/10)

Tottenham 4×1 West Ham

Manchester United 2×1 Brentford

Southampton 2×3 Leicester

Newcastle 0x1 Brighton

Ipswich 0x2 Everton

Fulham 1×3 Aston Villa

Bournemouth 2×0 Arsenal

Domingo (20/10)

Wolverhamtpon 1×2 Manchester City

Liverpool x Chelsea – 12h30

Nottingham Forest x Crystral Palace – 16h

