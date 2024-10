Com classificação do time de Messi, Mundial tem 31 definidos (resta 1)

O Super Mundial de Clubes da Fifa, que ocorrerá entre 15 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos, será disputado por 32 equipes e terá o seu sorteio dos grupos em dezembro. Mas já conta com 31 dos 32 concorrentes definidos. O penúltimo classificado foi o Inter Miami, o time de Messi e Suárez.

Inter Miami no Mundial

O Inter Miami foi confirmado neste sábado, 20/10, após o fim da temporada regular da MLS, a liga americana, ao vencer o New England Revolutions por 6 a 2, com três gols de Messi, o time da Flórida fechou em porimeiro lugar geral, com 74 pontos, contra 66 do Columbus Crew. Assim, ficou com o simbólico título da Supporter’s Shield, que garantiu a sua vaga (agora vai começar o mata-mata para ser conhecido o campeão da temporada).

Na briga pela última vaga

Assim, o Inter Miami é o segundo representante do país anfitrião, juntamente com o Seattle Sounders. Com isso, resta apenas uma vaga, que ficará com o campeão da Libertadores-2024. Esta competição está na sua fase semifinal e conta com Peñarol, River Plate, Botafogo e Atlético Mineiro ainda na disputa. Mas vale ressaltar que o River Plate está garantido no Mundial. Assim, caso o time argentino seja o campeão, a vaga deverá ir para o Olímpia, melhor ranqueado entre os não classificados da Conmebol. Enfim, veja os 31 já garantidos:

Os 31 já classificados para o Super Mundial de Clubes

Por continente

Europa

Borussia Dortmund e Bayern (Alemanha), Real Madrid e Atlético de Madrid (Espanha), Chelsea e Manchester City (Inglaterra), Inter de Milão e Juventus (Itália), Benfica e Porto (Benfica, Porto), PSG (França) e RB Salzburg (Áustria)

América do Sul

Flamengo, Fluminense e Palmeiras (Brasil); Boca Juniors e River Plate (Argentina)

Concacaf (América Norte e Central)

Monterrey, León e Pachuca (México), Seattle Sounders e Inter Miami (EUA)

África

Al Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Mamelodi (África do Sul), Esperánce (Tunísia)

Ásia

Al Hilal (Arábia Saudita), Urawa Red (Japão), Al Ain (Emirados Árabes), Ulsan (Coreia do Sul)

Oceania

Aukland City (Nova Zelândia)

