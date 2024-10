Liverpool vence Chelsea em grande jogo pela Premier League

Liverpool e Chelsea protagonizaram um belo jogo neste domingo (20/10) pela oitava rodada da Premier League. O duelo ocorreu em Anfield, casa dos Reds, que venceram os londrinos por 2 a 1. O Liverpool saiu na frente com um gol de Salah no primeiro tempo. No entanto, na etapa final, o Chelsea se mostrou mais ativo e conseguiu empatar com Jackson. Contudo, Curtis Jones fez o gol da vitória do Liverpool, assegurando os três pontos.

Esse resultado manteve o Liverpool como líder isolado do Campeonato Inglês, agora com 21 pontos. Em segundo lugar está o Manchester City, que venceu o Wolverhampton com um gol nos acréscimos neste domingo, enquanto o Arsenal ocupa a terceira posição, com 17 pontos. Por outro lado, o Chelsea, com 14 pontos, está em sexto lugar na tabela.

Homenagem a Peter Cormack

Antes do jogo, houve uma emocionante homenagem a Peter Cormack, o escocês ex-Nottingham Forest, que foi um ícone do Liverpool nos anos 70. Infelizmente, ele faleceu aos 78 anos devido a complicações cardíacas.

Salah coloca Liverpool na frente

Em casa e com todo o apoio de sua fanática torcida, o Liverpool viu o Chelsea dificultar o encaixe de seu jogo, mantendo 55% de posse de bola. No entanto, o Chelsea teve um golpe de sorte. Aos seis minutos, Adarabioyo cometeu falta em Jota e era o último homem da defesa visitante. Teoricamente, ele teria de levar o vermelho, mas o árbitro apenas aplicou um cartão amarelo.

Neste jogo, que contou com poucas oportunidades — apenas quatro finalizações em 45 minutos —, o Liverpool se destacou. Em um rápido ataque aos 29 minutos, Curtis Jones foi derrubado por Colwill. Salah, então, cobrou a falta e abriu o placar. O Liverpool quase ampliou a vantagem, pois o juiz marcou um pênalti para os Reds, mas voltou atrás após consultar o VAR.

Segundo tempo emocionante

O segundo tempo começou bem elétrico. Afinal, aos três minutos, Nicolas Jackson recebeu a bola entre os zagueiros e bateu para empatar o jogo, um gol que foi confirmado apenas pelo VAR, já que o auxiliar havia sinalizado impedimento. No entanto, apenas dois minutos depois, Salah encontrou Curtis Jones bem posicionado, e o atacante não desperdiçou a chance, fazendo 2 a 1 para o Liverpool. O jogo seguiu movimentado, com grandes chances para cada lado, mas sem gols. No fim, Liverpool 2 a 1.

Jogos da 8ª rodada da Premier League

Sábado (19/10)

Tottenham 4×1 West Ham

Manchester United 2×1 Brentford

Southampton 2×3 Leicester

Newcastle 0x1 Brighton

Ipswich 0x2 Everton

Fulham 1×3 Aston Villa

Bournemouth 2×0 Arsenal

Domingo (20/10)

Wolverhampton 1×2 Manchester City

Liverpool 2×1 Chelsea

Nottingham Forest x Crystral Palace – 16h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.