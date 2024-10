Barcelona despacha o Sevilla com goleada e mantém a ponta

O Barcelona fez o Sevilla de gato e sapato, neste domingo (20), no Estádio Olímpico de Montjuic. Em casa, os catalães meteram 5 a 1 nos andaluzes, pela décima rodada desta edição do Campeonato Espanhol.

O resultado garante o Barça por mais uma jornada na ponta: são 27 pontos contra 24 do Real Madrid, vice-líder. No próximo sábado (26), os rivais se encontram no Santiago Bernabéu, em Madri.

Já o Sevilla é o 13º lugar, com 12. Os andaluzes visitam o Espanyol, também na Catalunha, na sexta-feira (25).

Os gols do Barcelona

Aos 23 minutos do primeiro tempo, Lewandowski tirou o goleiro Nyland e abriu o placar para os donos da casa. Logo depois, aos 28, Yamal deu a bola para Kundé, que realizou um corta-luz para Pedri ampliar.

Antes do intervalo, teve mais. Aos 38, Lewandowski aproveitou chute de Raphinha e deu prosseguimento ao passeio dos anfitriões.

Quando parecia que o Barcelona tinha relaxado, mais um na conta. Aos 36, Koundé assistiu Torre, que, com espaço, ampliou.

Badé, aos 42, descontou para o Sevilla. Mas o Barcelona ainda tinha bala no gatilho. Assim, aos 43, Torre balançou outra vez a rede adversária.

Campeonato Espanhol – Rodada 10

Sexta – 18/10

Alaves 2 x 3 Valladolid

Sábado – 19/10

Athletic 4 x 1 Espanyol

Osasuna 1 x 2 Betis

Girona 0 x 1 Real Sociedad

Celta 1 x 2 Real Madrid

Domingo – 20/10

Mallorca 1 x 0 Rayo Vallecano

Atlético de Madrid 3 x 1 Leganés

Villarreal 1 x 1 Getafe

Barcelona 5 x 1 Sevilla

Segunda – 21/10

Valencia x Las Palmas – 16h

