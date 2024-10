Talles Magno sobre eliminação do Corinthians: “Dói muito”

Neste domingo (20), o Corinthians empatou sem gols com o Flamengo na Neo Química Arena e está eliminado da Copa do Brasil. Com a necessidade de vencer o adversário, o Timão encontrou muita dificuldade para criar e se despediu do torneio perante o seu torcedor.

Uma das apostas do técnico Ramón Díaz para furar a defesa do Flamengo foi o atacante Talles Magno. O jogador formou dupla com Yuri Alberto, mas não teve muita inspiração. Sem brilhar, deixou o gramado substituído ao longo da etapa final.

Logo depois do jogo, Talles Magno conversou com a TV Globo e falou sobre a sua frustração com a queda do Corinthians na Copa do Brasil.

“Agradecer a torcida por todo o apoio, independentemente do que aconteceu dentro de campo. Tivemos organização, chances de fazer o gol. Faltou um pequeno detalhe que às vezes acontece. Sabemos que dói, mas tivemos oportunidades, finalizamos a gol e faltou esse pequeno detalhe hoje”.

Sem a Copa do Brasil, o Corinthians foca as energias no Campeonato Brasileiro, onde está na zona de rebaixamento. Antes disso, pela Copa Sul-Americana, o time abre a série semifinal contra o Racing, em Avellaneda, na próxima quinta-feira (24).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.