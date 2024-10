Rossi volta a atuar pelo Vasco após 19 jogos; Paiva explica

O atacante Rossi voltou a ganhar oportunidade no Vasco. Mesmo sem jogar há 19 partidas, ele foi uma das alterações durante o jogo do Cruz-Maltino contra o Atlético-MG, no último sábado (19), pela semifinal da Copa do Brasil.

Sua última partida fora em 7 de julho, contra o Inter, em vitória por 2 a 1 no Beira-Rio. Naquela ocasião, já com Rafael Paiva no comando, aliás, o camisa 31 foi titular e saiu aos 15′ da etapa final. Para o treinador, sua entrada se deu visando cruzamentos na área para Vegetti.

LEIA MAIS: Rafael Paiva se solidariza com choro de Vegetti

“Rossi é jogador de lado que melhor cruza. Precisava colocar bola na área. Precisava de quem chegasse pelo lado e cruzasse com a perna boa, e ter um meio com Coutinho e Payet”, analisou na coletiva após o duelo contra o Galo.

Rossi tem 22 partidas pelo Vasco no ano, com apenas duas assistências e nenhum gol marcado. De volta ao clube desde julho de 2023, ele tem 31 aparições desde o retorno, com um gol e seis assistências ao todo. Destas vezes em que atuou, apenas 16, porém, foram como titular.

Praticamente fora dos planos, ele quase foi negociado na última janela de transferências, no meio de ano. Ele tinha negociações com Santos e Goiás, mas optou por ficar no Cruz-Maltino para encerrar seu contrato (dezembro de 2024). Assim, é provável que estes sejam os últimos seis meses de Rossi no Vasco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.