Gerson, do Flamengo, cita ‘infelicidade’ de Bruno Henrique: ‘Classificação por ele’

Mesmo com um a menos desde o primeiro tempo, o Flamengo se superou na Neo Química Arena e garantiu a vaga em sua décima decisão de Copa do Brasil. Afinal, o rubro-Negro segurou o empate por 0 a 0 com o Corinthians apesar da expulsão de Bruno Henrique e terá o Atlético-MG na final do torneio. Na saída de campo, Gerson citou a ‘infelicidade’ do atacante e que a vaga foi para ele.

“Difícil, com um a menos, mas quando o Bruno foi expulso ali numa infelicidade, estava só olhando a bola, acertou o Matheuzinho, mas sem querer também é falta. Triste, mas eu disse para ele que íamos buscar a classificação por ele. Ele merece. Tenho um carinho enorme. Ele luta pela gente sempre até o final. Tínhamos de classificar por ele. Colocamos nosso ritmo de jogo, tivemos personalidade, tivemos chances para abrir o placar.”, disse.

“Feliz pela partida, vencemos com um a menos; tivemos personalidade, quase fizemos um gol, mas não tomamos gol, que era o mais importante”, completou.

O campeão ficará com R$ 73,5 milhões, enquanto o vice embolsará R$ 31,5 milhões. De acordo com o cronograma da CBF, as finais acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. No entanto, ainda necessita do sorteio do mando de campo e das definições concretas da entidade.

Na sequência da temporada, o Rubro-Negro recebe o Juventude, dia 26 (sábado), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

