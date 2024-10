Filipe Luís explica substituição e exalta elenco do Flamengo: ‘Sou um privilegiado’

O Flamengo superou as adversidades diante do Corinthians e garantiu a vaga em mais uma final de Copa do Brasil, a décima de sua história. Bruno Henrique foi expulso ainda no primeiro tempo e complicou a estratégia do técnico Filipe Luís, que teve que segurar o resultado para avançar. Na coletiva, o comandante explicou a substituição após o cartão vermelho, quando tirou Gabigol e colocou Fabrício Bruno em campo.

“Falaria o mesmo se tivéssemos perdido. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo. Anoto, me planejo. Nós sempre planejamos, mas nem sempre sai do mesmo jeito que esperávamos. Uma expulsão sempre é prevista. É um possível cenário do jogo”, analisou.

“Vivi muitas experiências, já joguei e treinei vários sistemas com um a mais ou um a menos. Nós decidimos muito rápido, já estava previsto que faríamos isso caso isso acontecesse. O time tem que ter uma resposta imediata do treinador para saber o que fazer nesses momentos”, acrescentou.

“Uma estratégia que não vou abrir muito. Meu pensamento era proteger a defesa e entregar a bola para o Corinthians e saber que eles iam ter que criar. Muitas vezes a gente vai pressionar, correr riscos e eles têm jogadores rápidos na frente. A partir desse momento, entregar a bola. A gente sabe dos jogadores, a capacidade do Arrascaeta e Gerson, que não perdem a bola. O Erick fez um jogo extraordinário, perde pouco a bola. São jogadores que conseguem segurar e fazem a equipe avançar. A partir do momento que iam forçar a jogada, a gente teria jogadores que iam tirar o time de trás e eventualmente tentar fazer o gol”, frisou.

Expulsão de Bruno Henrique e ‘grupo fantástico’

Ao longo da coletiva, o treinador também lamentou a infelicidade de Bruno Henrique, que acertou a cabeça de Matheuzinho, ainda no primeiro tempo , e foi expulso. Além disso, Filipe fez questão de enaltecer a entrega do elenco em campo e a ambição na temporada.

“A expulsão foi uma pena porque era o melhor em campo. Estava sendo um perigo constante no lado do Matheuzinho. Atacante e defendendo bem. Perdê-lo e ficar com um a menos é um golpe importante para a equipe, mas tenho um grupo de homens fantásticos e tenho que exaltar o que fizeram hoje, o que se doaram e correram. Mesmo com outro resultado, falaria a mesma coisa. Conheço o grupo como ninguém e sei a ambição que têm para ganhar. Sou um privilegiado por treinar esse grupo”, salientou.

Sequência da temporada

O campeão ficará com R$ 73,5 milhões, enquanto o vice embolsará R$ 31,5 milhões. De acordo com o cronograma da CBF, as finais acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. No entanto, ainda necessita do sorteio do mando de campo e das definições concretas da entidade.

Na sequência da temporada, o Rubro-Negro recebe o Juventude, dia 26 (sábado), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

