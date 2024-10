Ramón Díaz analisa erros do Corinthians em eliminação na Copa do Brasil

Fim do sonho do Corinthians. Neste domingo (20), o Timão de Ramón Díaz, ficou no empate sem gols com o Flamengo na Neo Química Arena e se despediu da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Fla venceu por 1 a 0 e, diante da inoperância do Alvinegro, conseguiu segurar a sua classificação para encarar o Atlético-MG, na decisão.

Na coletiva de imprensa, o treinador do Corinthians analisou o desempenho do time e reclamou sobre a pressa em definir as jogadas, principalmente dos jogadores de ataque, que preferiam levantar a bola na área.

“Hoje não estávamos no dia que precisávamos estar. Fizemos muitos cruzamentos e eles estavam com três zagueiros. Precisamos ter um pouco mais de calma”, declarou Ramón Díaz, antes de completar:

“Como dissemos desde que chegamos, buscando uma equipe ofensiva, mas que seja contundente, buscando mais a tranquilidade. Vimos uma equipe muito acelerada tentando entrar um pouco rápido demais no ataque. Vamos ter mais uma chance, uma partida importante (na Copa Sul-Americana) e tomara que possamos ganhar”.

Vale citar, que o Corinthians jogou com um jogador a mais desde os 27 minutos da etapa inicial. Bruno Henrique acertou Matheuzinho e levou o cartão vermelho. Mesmo assim, o time de Ramón Díaz pouco fez com a bola no pé e quase não incomodou o goleiro Rossi, do Flamengo.

“Creio que o Flamengo se agrupou muito bem defensivamente. Tivemos duas ou três chances, mas não claras como na outra partida. Isso nos custou. Tínhamos de manter mais a calma. Havia muita pressão porque era uma partida importantíssima para nós. Entregamos tudo. Sabemos que quando perdemos em uma partida tão importante como essa, fica dolorido. Mas, com sorte, não é a única chance que temos. Jogaremos outras coisas importantíssima pelo clube. Vamos tratar de recuperar para ter um bom rendimento”.

Substituições do Corinthians

Por fim, o técnico Ramón Díaz falou sobre as substituições, assunto que rendeu muitas criticas da torcida no estádio. O entendimento é que o treinador não foi ousado para buscar o resultado.

“Fiz a mudança porque considerei que necessitávamos mais ataque, creio que o Giovane entrou muito bem, profundo, teve chances, teve chances que poderia ter feito o gol”, afirmou.

