Arias entra no top 10 de artilheiros do Fluminense neste século

Um dos principais nomes do Fluminense na temporada, Arias alcançou um feito importante na carreira ao marcar um dos gols da vitória sobre o Flamengo, na última quinta-feira (17), no Maracanã. Afinal, com o tento, o jogador entrou no top 10 de artilheiros do Tricolor no século. Do elenco atual, aliás, outro nome que aparece na lista é o de Germán Cano.

Dessa forma, o colombiano se consolidou como o oitavo maior artilheiro estrangeiro de toda a história do clube carioca. Com 41 gols, ele passou o argentino Rongo, que atuou pelo clube entre 1940 e 1941. Cano, por sua vez, aparece na terceira posição da lista, com 89 gols (cinco nesta temporada).

No duelo contra o rival, Arias voltou da Data Fifa a tempo de entrar no segundo tempo e, novamente, ser decisivo com a camisa tricolor. Nesse sentido, após duas partidas pela seleção colombiana, o atleta voltou ao Brasil para atuar no clássico e não decepcionou.

O camisa 21 iniciou a partida no banco de reservas, ingressando na volta do intervalo na vaga de Marquinhos. Sendo assim, aos 15 minutos, Arias recebeu ótimo passe de Martinelli e finalizou com o pé direito para marcar o segundo gol tricolor.

“Foi uma rotina bastante desgastante para mim. Eu cheguei hoje acho que por volta de 2h, 3h da manhã. Dormi pouco, na verdade estou cansado. Mas, como falei lá atrás, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance por essa camisa, que tem me dado muito e acho que tenho muito para corresponder. Sempre que tiver saúde, vou estar pronto para jogar”, disse ao Premiere.

Ganso faz ‘lobby’ por Arias

Outro destaque da vitória sobre o rival, Ganso, que participou dos dois gols do Fluminense, espera que Arias fique por muito tempo no clube. O colombiano recebeu propostas recentemente, porém permanece na equipe, pelo menos, até o fim do ano. Apesar disso, o presidente do clube carioca, Mário Bittencourt, destacou que o jogador pode sair em breve, por ter mercado.

“Não é surpresa, né. Até brinquei com ele: ‘Tá cansado, não quer começar o jogo?’. Mas ele é um craque, é uma pessoa muito especial, tenho um carinho enorme por ele. Espero que ele fique muito tempo com a gente e que ele possa nos ajudar fazendo gols, com assistências e jogando muito bem porquê ele combina muito bem com essa camisa.

Maiores artilheiros do Fluminense no século

1 – Fred (199 gols)

2 – Germán Cano (89 gols)

3 – Magno Alves (63 gols)

4 – Conca (56 gols)

5 – Tuta (52 gols)

6 – Thiago Neves (50 gols)

7 – Cícero (49 gols)

8 – Romário (48 gols)

9 – Washington (45 gols)

10 – Arias e Rafael Sóbis (41 gols cada)

Maiores artilheiros estrangeiros do Fluminense

Welfare (Inglaterra) – 161 gols entre 1913 e 1924

Russo (Afeganistão/Argentina) – 155 gols entre 1933 e 1944

Cano (Argentina) – 89 gols entre 2022 e 2024

Doval (Argentina) – 70 gols entre 1976 e 1978

Romerito (Paraguai) – 59 gols entre 1984 e 1989

Conca (Argentina) – 56 gols entre 2008 e 2015

Etchegaray (Argentina) – 51 gols entre 1903 e 1910

Arias (Colômbia) – 41 gols entre 2021 e 2024

Rongo (Argentina) – 37 gols entre 1940 e 1941

Villalobos (Peru) – 33 gols entre 1951 e 1954

Buchan (Inglaterra) – 29 gols entre 1905 e 1909

