Palmeiras bate o Juventude com hat-trick de Raphael Veiga, o primeiro do Brasileirão

Saiu o primeiro hat-trick do Brasileirão! Com direito a show de Raphael Veiga, que anotou três gols, o Verdão fez incríveis 5 a 3 em cima do Juventude, neste domingo (20), no Alfredo Jaconi. Foi, assim, a partida com o maior número de gols do certame, além de servir para o time de Abel Ferreira se aproximar do líder Botafogo, reduzindo a distância para um ponto.

Com os cinco marcados, o Palmeiras ainda assumiu o posto de melhor ataque do torneio, aliás, desbancando o Glorioso (51 a 48). Além de Veiga, Richard Ríos e Estevão foram destaques na vitória, que contou com um guerreiro Juventude, que não desistiu até o fim.

Primeiro tempo

As equipes faziam um jogo bastante equilibrado no ótimo gramado do Alfredo Jaconi. O Juventude, aliás, até foi quem mais chutou na etapa inicial (7 x 5). Mas quem saiu na frente foi mesmo o Verdão. Estevão recebeu enfiada perfeita de Felipe Anderson e driblou o goleiro Mateus Claus para abrir o placar em Caxias do Sul, aos 21′.

Pouco depois, Jadson quase deixou tudo igual. Ele soltou um balaço de fora da área, mas acertou a trave esquerda de Weverton. Não faria falta. Afinal, Danilo Boza aproveitou desvio do primeiro pau de Lucas Barbosa em cobrança ensaiada de escanteio e fez 1 a 1, para o delírio da torcida jaconera.

Felipe Anderson perdeu chance claríssima aos 39′, quando foi lançado em profundidade por Caio Paulista. De cara para o goleiro, ele errou o alvo, mandando à esquerda de Mateus Claus. Sorte dele, porém, que Raphael Veiga joga no Palmeiras. Aos 43′, na beira do intervalo, ele recebeu de Estevão em contra-ataque puxado por ele mesmo e, de canhota, de fora da área, mandou rasteiro, no canto, fazendo 2 a 1, e dando início a seu show particular.

Segundo tempo

Se a etapa inicial já estava no 220, a segunda foi uma loucura. Afinal, saíram duas sequências de dois gols, um de cada time. Primeiro, Ronaldo deixou tudo igual após nova jogada de escanteio. Desta vez, com falha de Weverton, que socou mal a bola e a deixou viva. No lance seguinte, porém, Raphael Veiga voltou a deixar o Palmeiras na liderança do placar.

Foi em lance disputado por Richard Ríos, que ganhou no corpo e chutou cruzado. O camisa 23 se esticou todo para mandar para as redes, fazendo 3 a 2. Aos 17′, foi a vez do volante deixar o dele, abrindo dois gols de vantagem pela primeira vez no jogo. O camisa 27 bateu falta com força e contou com desvio para abrir 4 a 2 no Jaconi.

Logo quatro minutos depois, Edson Carioca tratou de reduzir a desvantagem em um golaço. Ele recebeu na ponta esquerda da área, deu uma caneta em Mayke, que acabara de entrar, e soltou um canudo de canhota: 4 a 3 e esperança reacesa. Mas, após um contra-ataque fatal, o Palmeiras fechou o caixão do Juve. E, claro, do pé esquerdo de Raphael Veiga, que aproveitou passe de Vanderlan para fazer o quinto.

Próximos passos

O Palmeiras segue em segundo, mas com 60 pontos, um a menos que o Botafogo, líder do Brasileirão. Agora a equipe de Abel Ferreira tem sequência importante, já que recebe o terceiro colocado Fortaleza, no próximo sábado (26) e depois visita o Corinthians, no clássico do dia 5 de novembro.

Já o Juventude segue na luta contra o rebaixamento, ficando em 14º, com 34 pontos. São apenas dois a mais que o Corinthians, primeiro time dentro do Z4. O Papo volta a campo Também no sábado, quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã. Depois, recebe o Fortaleza, também no dia 5.

JUVENTUDE 3 X 5 PALMEIRAS

30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e horário: 20/10/2024, às 20h (de Brasília)

Público/Renda: Não divulgado

JUVENTUDE: Mateus Claus; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson (Marcelinho – 36’/2ºT) e Luís Mandaca (Jean Carlos – 30’/2ºT); Lucas Barbosa (Ewerthon – intervalo), Edson Carioca (Erick Farias – 36’/2ºT) e Ronie Carrillo (Gabriel Talliari – intervalo). Técnico: Jair Ventura

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke – 20’/2ºT), Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista (Naves – 42’/2ºT); Aníbal Moreno (Zé Rafael – 20’/2ºT), Richard Ríos (Fabinho – 27’/2ºT) e Raphael Veiga; Estevão (Vanderlan – 41’/2ºT), Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Gols: Estevão, 21’/1º T (0-1); Danilo Boza, 34’/1ºT (1-1); Raphael Veiga, 43’/1ºT (1-2); Ronaldo, 3’/2ºT (2-2); Raphael Veiga, 4’/2ºT (2-3); Richard Ríos, 17’/2ºT (2-4); Edson Carioca, 21’/2ºT (3-4); Raphael Veiga, 44’/2ºT (3-5)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões Amarelos: Jadson, Jean Carlos (JUV); Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Gustavo Gómez, Richard Ríos, Mayke (PAL)

