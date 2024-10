Modric quebra recorde no Real Madrid que durava quase 60 anos

Vale lembrar que o croata é o jogador com mais títulos na história do clube: 27, no total. Até o momento, conquistou seis Champions League, cinco Mundiais de Clubes, cinco Supercopas da Europa, quatro La Ligas, duas Copas do Rei e cinco Supercopas da Espanha.

“Muito obrigado. Não gosto muito que sigam me lembrando da idade, mas… é algo realmente impressionante. Estou muito orgulhoso de conseguir esse recorde e seguir, com essa idade, no melhor clube do mundo. Estou muito orgulhoso de todas as conquistas pelo Real Madrid”, disse Modric, ao canal oficial do Real Madrid.

O meio-campista atingiu a marca de 250 vitórias pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol, em 369 jogos disputados na história da competição, ao longo de 13 temporadas no clube.

“Era um jogo difícil, sofremos como equipe e conseguimos uma vitória importante. A chave é correr no espaço, e eu disse ao Vini: se você corre, a bola vai chegar, porque tem essa potência. Se o desmarque é bom, é fácil achá-lo”, comentou o capitão.