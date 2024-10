Ex-Palmeiras, Gabriel Furtado celebra primeiro gol pelo Borneo Samarinda

O zagueiro Gabriel Furtado, ex-Palmeiras e campeão brasileiro em 2018, celebrou neste fim de semana seu primeiro gol com a camisa do Borneo Samarinda, da Indonésia. O defensor balançou as redes na partida contra o Persis, que terminou em 3 a 2 para o adversário, pela Liga 1. Apesar do revés, o jogador comemorou o momento especial e fez uma dedicatória emocionada ao seu filho, que nascerá em breve.

“É sempre muito bom poder marcar gol, fiquei muito feliz por poder fazer o meu primeiro pelo Borneo e ainda mais poder dedicar ao meu filho que está vindo aí. Homenageá-lo me deixou muito feliz, estava buscando esse gol e, graças a Deus, ele saiu na última partida”, afirmou Gabriel Furtado.

Com o Borneo Samarinda na quinta colocação da tabela, somando 15 pontos, o defensor comentou sobre a competitividade do campeonato e a luta pelas quatro vagas na fase decisiva da Liga 1. Atualmente, o clube está a apenas dois pontos do líder, e uma vitória pode colocá-lo no topo da classificação.

“A competição está muito disputada, as equipes são bem niveladas e a disputa será intensa até o final. Estamos em quinto, mas uma vitória pode nos colocar na liderança, então isso mostra como está essa briga na parte de cima da tabela. Vamos trabalhar muito para continuar entre os primeiros e buscar uma vaga na fase final do título”, concluiu Gabriel.

O próximo compromisso do Borneo Samarinda será contra o PSBS Biak, na próxima sexta-feira (25). O jogador, formado nas categorias de base do Palmeiras, está em sua primeira temporada no futebol indonésio. Assim, vem se consolidando como um dos destaques da equipe.

