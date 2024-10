Cebolinha, do Flamengo, e ex-esposa discutem divisão de bens com casa milionária e carro de luxo; confira os bastidores

Atacante do Flamengo, Everton Cebolinha anunciou o fim do casamento com Isa Ranieri há pouco mais de duas semanas. Apesar disso, segundo as informações, é de que eles não convivem há pouco mais de um mês. O relacionamento chegou ao fim após oito anos.

Assim, o ex-casal passará a discutir a separação de bens. Entre eles, uma mansão que eles compraram neste ano e é avaliada em R$ 20 milhões. Aliás, o imóvel está registrado no nome de Isa. O jogador também deixou uma casa em Fortaleza, terra natal do atleta, na posse da antiga esposa.

Ainda de acordo com informação do jornal “Extra”, em contato com um amigo de Cebolinha, no atual cenário, o dinheiro não é uma preocupação para o jogador.

A pessoa próxima ainda detalhou que, ao todo, a ex-esposa ficou com dois imóveis, um carro de luxo, uma espécie de salário mensal, pensão dos filhos e a remuneração dos funcionários. Inclusive, ele frisou acreditar que o casal vai reatar o relacionamento e não chegará a concluir a separação.

Cebolinha e Isa tiveram três filhos durante o relacionamento. A oficialização da união ocorreu em 2018. A propósito, a esposa assinou um documento em que recusava adquirir os bens do atacante. Assim, uma amiga tentou alertá-la que caso houvesse o divórcio, terminaria o casamento sem nada.

Brigas e melhora no relacionamento com a ida para o Flamengo

Ela mudou de ideia depois de uma grande crise que eles tiveram quando o jogador atuava pelo Benfica, de Portugal. Infeliz com o comportamento do marido, Isa chegou a ameaçar que voltaria ao Brasil com os filhos, cenário que ele discordava.

Eles chegaram a um consenso e retomaram a união. Aliás, neste mesmo período, o jogador aceitou a proposta do Flamengo e retornou ao país natal com a família, o que era de desejo da esposa. Assim, o casamento voltou a ter um momento positivo e Ranieri ficou grávida do terceiro filho, em setembro de 2023.

