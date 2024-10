Com Neymar em campo, Al-Hilal vence o Al-Ain em jogo com nove gols

Neymar está de volta! O craque brasileiro voltou aos gramados, depois de 369 dias, e esteve em campo na vitória do Al-Hilal diante do Al-Ain por 5 a 4, pela terceira rodada da Champions asiática. No estádio Hazza bin Zayed, em Abu Dhabi, Salem Al-Dawsari, capitão da equipe de Jorge Jesus, marcou três gols. A vitória ainda contou com tento de Renan Lodi e Milinkovic-Savic. Pelo time da casa, o hat-trick foi de Soufiane Rahimi.

Com a vitória, o Al-Hilal fica com nove pontos, na liderança de seu grupo.

Como foi o jogo

O início da partida foi de bastante disputa entre as equipes, com entradas fortes. O cenário, assim, indicou um confronto estudado entre as equipes. Em resumo, o Al-Hilal saiu na frente aos 26′, com o brasileiro Renan Lodi, que chutou cruzado. O time da casa empatou aos 38′, em jogada que começou com escanteio. Erik, outro brasileiro, cruzou para Rahimi, que mandou para o fundo da rede. Já nos acréscimos, a equipe de Jorge Jesus voltou a ficar na frente do marcador, com Milinkovic-Savic. Aliás, ainda deu tempo para o capitão Salem Al-Dawsari fazer o terceiro, driblando o goleiro antes de estufar a rede.

Pressionando o Al-Hilal, o Al-Ain chegou ao seu segundo gol aos 18 minutos, com Sanabria. Mas o time visitante não marcou bobeira e voltou a balançar a rede no lance seguinte, mais uma vez com Salem Al-Dawsari. A chuva de gols não parou! Aos 22′, Soufiane Rahimi acertou um belo chute no canto direito de Al-Rubaie. O capitão do Al-Hilal chegou ao hat-trick, em um balaço de fora da área.

Neymar em campo

O craque brasileiro entrou na partida aos 33′, no lugar de Nasser Aldawsari. Com poucos minutos em campo, o camisa 10 viu a sua equipe ficar com um a menos, quando Al-Bulaihi foi expulso por toque de mão na bola. Apesar da inferioridade numérica, Neymar quase balançou a rede aos 43 minutos, quando chutou cruzado. A bola passou rente a trave.

Nos acréscimos (12 minutos), Rahimi sofreu pênalti e foi para a bola. O camisa 21 mandou a bola no canto esquerdo do goleiro, e descontou. Com um a mais em campo, equipe mandante chegou perto do empate, mas não evitou o revés.

AL-AIN (EAU) x Al-HILAL(SAU)

3ª rodada da Champions Asiática – Grupo B (Oeste)

Data: 21/10/2024

Local: Hazza Bin Zayed, Al Ain (Emirados Árabes)

AL-AIN: Khalid Eisa; Kaku, Autonne, Fabio Cardoso (Khalid Hashemi, 40’/2°T) e Erik (Felipe Salomoni, 40’/2°T); Park Youg Woo (Gino Infantino, 24’/2°T), Al Bloosh (Mateo Sanabria, 11’/2°T) e Traoré (Kodjo Laba,11’/2°T); Roimero e Matias Palácios; Rahimi. Técnico: Hernán Crespo.

AL-HILAL: Alyami; Cancleo, Koulibaly (Al-Tambakti, 24’/2°T), Al Bulayhi e Renan Lodi; Rubén Neves (Kanno, 24’/2°T), Nasser (Neymar, 33’/2°T) e Milinkovic Savic; Al Dawasari, Malcom e Mitrovic (Khalifa, 44’/2°T). Técnico: Jorge Jesus

Gols: Rednan Lodi, 25’/1ºT (0-1); Rahimi, 40’/1ºT (1-1); Milinkovic-Savic, 46’/1ºT (1-2); Salem, 50’/1ºT (1-3); Sanabria, 18’/2°T (2-3); Salem, 20’/2°T (2-4); Rahimi, 22’/2°T); Salem, 30’/2°T (3-5); Rahimi, 51’/2°T (4-5)

Árbitro: Zairul Bin Khalil (MAY)

Auxiliares: Mu Azim Abdi e Ammar Mahfoodh (MAY)

VAR: Abdullah Jamalli (KUW)

Cartões Amarelos: Matias Palacios (AIN); Koulibaly, Ali Al-Bulaihi, Cancelo e Khalifah Al-Dawsari (HIL)

Cartões vermelhos: Al-Bulaihi (HIL)

