Milan x Club Brugge: escalações, arbitragem e onde assistir

Buscando sua primeira vitória na atual edição da Champions, o Milan (ITA) recebe o Club Brugge (BEL), nesta terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de Liga da competição. A bola rola às 13h45 (de Brasília) no San Siro e pode valer a recuperação do time de Milão, que vem com duas derrotas nos dois primeiros jogos.

Como chega o Milan

Após jogar sem cinco titulares e, ainda assim, sair com a vitória contra a Udinese, no sábado (19), pelo Campeonato Italiano, o Milan vem com força máxima para buscar sua primeira vitória na Champions.

O técnico Paulo Fonseca, aliás, já até confirmou o time que vai a campo, revelando os importantes retornos da dupla de zaga (Gabbia e Tomori), além de Theo Hernandez, Pulisic e Rafael Leão. Na coletiva de véspera do duelo, o português avaliou, então, o confronto contra os belgas.

“Não é uma partida decisiva, mas é importante. Queremos e precisamos vencer. O Club Brugge é um bom time, eles jogam muito bem. Eles têm grande qualidade de ataque, assim como nas alas e no meio-campo em nível individual. Mesmo na derrota recente contra o Dortmund, eles criaram muitas chances. Será crucial defender bem e manter o foco”, avaliou.

O Milan vem na 32ª posição, sendo um dos oito times que perderam seus dois jogos até o momento na competição. O saldo é de -3 nestas duas partidas.

Como chega o Club Brugge

Já o Club Brugge vem à frente, em 21º, com três pontos. A equipe belga vem de vitória na Champions, batendo o Sturm Graz, da Áustria, fora de casa, por 1 a 0. Dessa forma, para o jogo contra o Milan, o técnico Nicky Hayen aposta as fichas no meia e capitão Hans Vanaken, principal craque do time há várias temporadas.

A equipe não poderá contar, porém, com o atacante e artilheiro Andreas Olsen. Ele se machucou durante a Data Fifa com a seleção da Dinamarca e, por isso, desfalca o clube belga diante os italianos nesta terça.

Milan (ITA) x Club Brugge (BEL)

3ª rodada da fase de Liga da Champions 2024/25

Data e horário: terça-feira, 22/10/2024, às 13h45 (de Brasília)

Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)

Milan: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori e Theo Hernández; Reijnders, Fofana e Loftus-Cheek; Pulisic, Rafael Leão e Morata. Técnico: Paulo Fonseca

Club Brugge: Mignolet; Joaquin Seys, Jones Spileers, Brandon Mechele e De Cuyper; Onyedika, Jashari, Taibi, Hans Vanaken e Tzolis; Romeo Vermant. Técnico: Nicky Hayen

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Auxiliares: Roberrt Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)

VAR: Christian Dingert (ALE)

Onde assistir: TNT e Max

