Las Palmas vence e joga o Valencia para a lanterna do Campeonato Espanhol

No jogo dos desesperados no Campeonato Espanhol, melhor para o Las Palmas. No Mestalla, a equipe visitante superou o anfitrião Valencia, de virada, por 3 a 2. Os gols foram marcados foi Alex Munoz, Fabio Silva e Moleiro, com Pepelu e Moleiro descontando. No entanto, o duelo ficou marcado pelo grande número de cartões aplicados durante o jogo: foram 13 amarelos e um vermelho.

Foi a primeira vitória do Las Palmas em La Liga após dez rodadas. Dessa maneira, o resultado tirou a equipe da lanterna, jogando-a para 19º, com seis pontos. O último lugar é justamente do Valencia, que tem a mesma pontuação, mas perde nos critérios de desempate.

O Las Palmas volta a jogar no próximo sábado (26), quando recebe o Girona, às 13h30 (de Brasília). Já o Valencia entra em campo no dia seguinte, quando visita o Getafe, às 12h15.

LEIA TAMBÉM: Com gols de Mbappé e Vini Jr, Real Madrid derrota o Celta de Vigo

O primeiro tempo foi marcado pelo excesso de cartões amarelos distribuídos pelo árbitro. Afinal, foram oito advertências somente nos 45 minutos iniciais, quatro para cada lado. Pepelu, Rioja, Ro e Barrenechea foram amarelados pelo lado do Valencia, enquanto Fabio Silva, Campana Essugo e Viti foram “presenteados” no time visitante.

Em casa, os Che saíram na frente com Pepelu, de pênalti. No fim da etapa inicial, Alex Munoz deixou tudo igual para o Las Palmas. Na volta do intervalo, Fabio Silva virou o jogo.

Pelo excesso de cartões no primeiro tempo, era de se esperar alguém expulso pelo segundo amarelo. E foi o que aconteceu com Pepelu, do Valencia, que foi para o chuveiro mais cedo aos 25. Do outro lado, mais cinco amarelos foram aplicados: Cardona, Rodríguez, Alex Suárez, Javier Munoz e Moleiro. Na reta final, o Las Palmas anotou o terceiro com Moleiro, garantindo uma tranquilidade maior na partida. Nos acréscimos, Tarrega diminuiu para os Che, mas era tarde demais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.